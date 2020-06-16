Нанотехнологии носят межотраслевой характер - Чижик

16 июня, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Нанотехнологии носят межотраслевой характер. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Чижик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наноиндустрию как отдельную отрасль рассматривать проблематично. Нано проникает практически во все сферы: медицину, биотехнологии, электронику и другие. Те предприятия, те изготовители, которые хотят быть конкурентоспособными, ведут поиск в наномасштабе. Это труднодоступный уровень. Здесь нужны специально обученные люди, оборудование", - сказал Сергей Чижик.

По его словам, в Беларуси выделяют семь кластеров в области нанотехнологий, в том числе по наноуглеродным материалам, микроэлементным нанопрепаратам, мембранным технологиям, магнитным материалам и покрытиям, нанодиагностике и сканирующим зондовым технологиям.

"К нанотехнологиям, наноматериалам сегодня не ослабевает интерес, они продолжают привлекать внимание ученых, производителей, людей из мира экономики как с фундаментальной, так и с прикладной точки зрения", - подчеркнул директор Республиканской ассоциации наноиндустрии (РАНИ), ведущий научный сотрудник Научно-практического центра НАН по материаловедению Алексей Труханов.

Область наноиндустрии, развития наноматериалов требует усилий большого количества специалистов. "Прежде всего, это подготовка кадров - инженеров, исследователей, тех, кто придет работать на производство наносодержащего продукта, специалистов, которые будут разрабатывать оборудование", - пояснил Алексей Труханов.

Также он отметил, что в течение последних десятилетий мощные мировые гиганты, которые не сумели перестроиться и не смогли освоить новые технологии, просто ушли с рынка в небытие. Их место заняли новые концерны, которые производили продукты по большей части состоящие из наноматериалов. В связи с этим Беларуси необходимо уделять пристальное внимание комплексному развитию нанотехнологий и наноиндустрии.-0-