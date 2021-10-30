Напоить деревья водой: составляем расписание дел в саду на ноябрь

Борьба с вредителями

В начале месяца, если нет морозов, опрыскайте кусты и деревья концентрированным раствором минеральных удобрений (если вы не успели этого сделать в конце октября).

Повышенные дозы минеральных удобрений губительны не только для вредителей, но и для спор возбудителей грибных болезней.

Можно и раствором соли: 1 кг на 10 л воды. Тщательно опрыскивать надо не только надземную часть, но и почву под посадками. Начинать надо с самых концов веток, поскольку именно там отложила яйца тля. Затем обработайте все веточки, их развилки. В них и трещинах коры зимуют многие вредители. Не забудьте пройтись раствором по стволам и стеблям. Если на деревьях еще висит листва, опрыскивайте прямо по ней. В опавшей листве, под ней и в верхнем слое почвы также пристроились на зимовку вредители. При обработке раствором такой высокой концентрации вы их уничтожите. Почему? Потому что к этому времени хитиновые покровы большинства зимующих вредителей еще недостаточно окрепли. Минеральное удобрение, проникнув внутрь, нарушит их солевой обмен, и вредитель погибнет. Растению же, входящему, а может быть, уже и находящемуся в состоянии покоя, вреда не будет. Летом, конечно же, такие обработки проводить нельзя! Можно обжечь и листья, и завязи.

Повторить опрыскивание концентрированным раствором можно ранней весной, до начала сокодвижения.

В начале или середине месяца полейте все освободившиеся грядки, в том числе и в теплицах, раствором "Фитоспорина". Живущая в нем бактерия будет еще долго уничтожать возбудителей грибных и бактериальных болезней, ибо погибает она только при 20 градусах мороза. Под снежным покровом она прекрасно сохраняется и продолжает жить и работать в почве.

А листву убрали?

Ее, кстати, можно распределить по периметру кроны, чтобы утеплить зону сосущих корней. Почему сгребают да еще и сжигают листву? Потому что на опавшей листве зимуют возбудители многих болезней и некоторые вредители. Но поскольку мы провели обработки, то листва (по логике) должна быть чистой. Весной же она перепреет и превратится в великолепное органическое удобрение.

Часто бывает так, что с деревьев не опадают листья. Это плохо, потому что первый же снег поломает ветви. А потому придется постоянно стряхивать снег с деревьев, тем более что он обычно выпадает мокрый, а потому и тяжелый.

Чтобы впредь таких казусов не случалось, надо еще в конце октября заставить листья весь накопленный запас передать дереву. Для того придется вызвать пожелтение листьев, а затем их опадание. Опрыскайте деревья раствором мочевины (200-250 г (примерно 10 ст.л.) на 10 л воды).

Очистите стволы и скелетные ветви деревьев от лишайников. Для этого сделайте 7-10%-й раствор железного купороса (1 ст.л. купороса на 300 мл воды) и нанесите его на лишайники. Через несколько дней они сами упадут на землю. Вам останется только их собрать и сжечь.

Напоить деревья водой

Найдите время, чтобы полить сад. Особенно, если конец лета и начало осени были засушливыми. Нельзя, чтобы растения ушли под зиму обезвоженными. В этом случае велика опасность, что они вымерзнут в суровую зиму. Ведь мороз не столько повреждает, сколько высушивает молодые приросты на концах веток.

Сейчас, после окончания сокодвижения, надо внести под сад органику. Но распределять ее надо не по приствольным кругам, а по периметру кроны, где находятся сосущие корни.

Если в конце лета - начале осени забыли или не успели внести фосфор и калий, то сейчас их вносить уже просто бессмысленно. Результат будет нулевым.

Если вы не побелили стволы у яблонь, то немедленно сделайте это, пока температура не понизилась до плюс 6 градусов.

В конце месяца сделайте укрытия над розами, клематисами, хризантемами, окучьте пионы, флоксы, ирисы.

Газета "7 Дней".-0-