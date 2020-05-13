Направлять детей на оздоровление в стационарные лагеря предлагается не ранее 15 июня

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси немного корректируется программа летнего оздоровления школьников. Направлять их в стационарные лагеря, скорее всего, начнут не ранее 15 июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

"Совместно с Минздравом, Минобразования сейчас обсуждаем и должны 15 мая внести предложения в правительство по срокам проведения летней оздоровительной кампании. Пока планируем, что она начнется 15 июня. То есть направления в стационарные лагеря будут не ранее этого срока. Дневные пришкольные лагеря по заявительному принципу организуем под потребности", - рассказал Геннадий Болбатовский.

Пока планируется, что нынешним летом в лагерях различных типов оздоровятся более 394 тыс. белорусских школьников. Все подготовительные мероприятия идут по графику, проводятся заседания исполкомов по согласованию объемов и установлению сроков кампании. Согласованы размеры дотаций для снижения стоимости путевок, определены суммы бюджетного финансирования. "Даже если мы начнем оздоровление с 15 июня, то успеем провести четыре смены по 18 дней, интервалы между ними можно сократить (по санэпидрежиму) до суток", - добавил Геннадий Болбатовский.

Всего на проведение летней оздоровительной кампании в этом году республиканскому центру из бюджета выделено порядка Br50 млн, из которых лишь около Br550 тыс. пойдут на финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы здравниц. Вся остальная сумма направлена на удешевление стоимости путевок. Между тем вся сумма, которую планируется направить на подготовку и укрепление материально-технической базы, составляет порядка Br15 млн (с учетом указанных выше бюджетных средств, средств республиканского субботника и денег собственников).-0-