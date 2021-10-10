Напряжение среди населения в связи с заготовкой дров снято - Дрожжа

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Напряжение в связи с заготовкой дров для населения снято. Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа в эфире телеканала СТВ прокомментировал ситуацию с очередями на древесное топливо в отдельных регионах, сообщает БЕЛТА.

"Потребление дров населением в сравнении с прошлым годом выросло на 25-30%", - сказал министр. Он связывает это с тем, что прошлая зима была суровее, чем обычно, и теперь люди решили перестраховаться.

"Мы актуализировали все договоры с топливоснабжающими организациями, пошли на увеличение. Плюс оперативно организовали работу техники, потому что в основе стояла проблема не самих дров, а их доставки. И мы уже видим по нашим социальным сетям, по прямым телефонным линиям, общению в регионах, что абсолютное напряжение снято", - заверил Виталий Дрожжа.

Если осуществлять заготовку двор самостоятельно на выделенном участке, то 1 куб.м обойдется, по словам министра, в 15-20 копеек. Второй путь - доставка заготовленных дров на указанный адрес. "Это будет стоит не дороже Br30 за 1 куб.м", - отметил он. И подчеркнул, что как раз эта разница в цене в отдельных случаях повлекла ситуацию, когда "особо предприимчивые" на социальных условиях пытались купить сырье подешевле и реализовать переработанный продукт на экспорт.-0-