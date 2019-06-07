Наряды ДПС в выходные будут дежурить у мест проведения выпускных вечеров

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности в дни проведения выпускных вечеров 8-9 июня, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

В Госавтоинспекции отметили, что наряды ДПС будут дежурить вблизи мест проведения выпускных вечеров. "Сотрудники ГАИ уделят повышенное внимание контролю соблюдения автолюбителями и мотоциклистами скоростных режимов, правил обгона, проезда пешеходных переходов, а также физическому состоянию всех участников дорожного движения", - предупредили в УГАИ. Кроме того, будет проверяться использование водителями и пассажирами ремней безопасности, мотошлемов, детских удерживающих устройств.

Не останутся без внимания ГАИ и места массового отдыха граждан: инспекторы проконтролируют соблюдение правил остановки и стоянки, будут выявлять водителей, севших за руль в состоянии опьянения, бесправников.

Районы с наиболее напряженной обстановкой в сфере безопасности дорожного движения отработают рейдовые группы и мотопатрули специального подразделения ДПС "Стрела" МВД.

В связи с увеличением интенсивности дорожного движения на загородных дорогах, а также жарой и прогнозируемыми дождями ГАИ настоятельно рекомендует водителям следить за своим самочувствием, быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке, выбирать безопасную скорость с учетом конкретной ситуации на дороге. Госавтоинспекция призывает отказаться от необдуманных перестроений, обгонов и резких торможений, быть взаимовежливыми.

Пешеходам и велосипедистам также рекомендуется проявлять повышенное внимание, двигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и обочинам, а в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.-0-