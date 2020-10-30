Наркодилеры стали чаще использовать почту для пересылки запрещенных веществ - МВД

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наркодилеры в связи с эпидемиологической обстановкой в мире стали чаще использовать почту для пересылки запрещенных веществ, сообщила журналистам заместитель начальника управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Екатерина Шелегова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не брезгуют в этом году лица, употребляющие наркотики, почтовыми пересылками. Выявлен 51 факт пересылки посредством почтовых отправлений", - отметила Екатерина Шелегова. Это были как психотропные вещества, так и лекарственные препараты, содержащие их. В Беларусь почтовые отправления с запрещенными веществами поступали из Германии, Израиля, США и Украины.

"Этот канал поставок наркотиков был менее популярен 2-3 года назад, но в связи с изменением эпидемиологической обстановки, невозможностью поступления наркотиков другими путями опять используются почтовые отправления", - сказала заместитель начальника управления.

По ее словам, эпидемиологическая обстановка в целом оказала влияние на ситуацию с распространением наркотиков. Сейчас наркодилерам гораздо сложнее привезти наркотики на территорию Беларуси, но такие попытки есть. Недавно, 22-23 октября, в Россонском и Полоцком районах задержаны участники преступной группы, переправлявшей метилэфедрон. "Я считаю, что это достаточно успешная операция наших сотрудников подразделений по наркоконтролю", - отметила Екатерина Шелегова. Всего в этом году выявлено 22 канала поставок наркотиков.

С начала года цены на психотропные вещества и наркотики растительного происхождения в среднем выросли на 20-30%. С одной стороны, это можно объяснить адаптацией наркодилеров к колебаниям курса валют, с другой - сложившейся в мире эпидемиологической обстановкой и закрытием государственных границ. Более того, если раньше преобладали закладки по 0,5 г, то сейчас более широкое распространение получили закладки по 0,3 г. "Магазины начали перекупать друг у друга, особенно крупные партии наркотиков, соответственно ценовой диапазон вырос", - добавила заместитель начальника управления.

Она добавила, что уменьшилось количество изъятых наркотических веществ. По сведениям государственной статистики, в текущем году изъято 80 кг наркотических средств и 20 кг психотропных веществ. Проявляется тенденция к изменению ассортимента предлагаемых запрещенных веществ. С середины 2019 года белорусские правоохранители наблюдают на наркорынке появление таких наркотиков, как метадон и героин. В конце 2019 года, в частности, была выявлена крупная партия героина, изъято более 500 кг.

Как отметила Екатерина Шелегова, с появлением на рынке метадона в более чистом виде начало расти количество летальных исходов. Количество передозировок увеличилось среди взрослого населения. Что касается несовершеннолетних, здесь наблюдается тенденция снижения. В этом году только два подростка поступили в организации здравоохранения с острым отравлением наркотическими веществами, речь идет о Гомельской области. К счастью, летальные исходы, связанные с передозировкой наркотиков, среди несовершеннолетних в Беларуси с 2014 года не регистрировались.

"Мы выработали те методы и подходы, которые уже начали приносить свои достаточно значимые результаты. Количество наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними с 2015 года, сократилось в 11 раз, количество детей, привлеченных к уголовной ответственности, - в 10,5 раза. Результаты нашей работы налицо. Если мы говорили о 400 преступлениях в 2015 году, то на сегодня несовершеннолетними совершено 36 преступлений, привлечено к ответственности в этом году 27 лиц, не достигших 18-летнего возраста", - добавила Екатерина Шелегова.-0-

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