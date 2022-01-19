Народная артистка Беларуси: в обновленной Конституции важно сохранить историческую правду и память

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте обновленной Конституции важно сохранить историческую правду и память. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заведующая труппой оперы Большого театра народная артистка Беларуси Анастасия Москвина, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас как никогда важно ждать изменений в Конституцию. Мы, белорусский народ, должны принимать участие в формировании тех поправок, которые вносятся в Конституцию. Крайне актуален вопрос сохранения исторической памяти. В Беларуси каждый третий житель погиб в годы ВОВ. А ведь наша молодежь не всегда знает историю, особенно когда нам навязывают иные версии из других стран. Мы все должны знать и рассказывать молодежи, что именно советский народ победил фашизм, и никак иначе. К сожалению, время идет, и эта историческая правда уходит, а этого быть не должно, ведь мы живем в таком хрупком мире. Ведь сколько сейчас вспыхивает конфликтов! На мой взгляд, один из важных вопросов обсуждений - сохранение исторической правды и памяти", - сказала Анастасия Москвина.

Она отметила, что важно и сохранение семейных ценностей, основы белорусского общества. "Это институт семьи, брака, отношений мужчины и женщины в традиционной семье. Беларусь все-таки христианская страна, и мы выступаем за то, чтобы такой христианский мир сохранил все основы. Мы хотим, чтобы это было закреплено в обновленной Конституции", - добавила народная артистка Беларуси.

"Национальный вопрос очень важен. Независимость нашей страны актуальна как никогда. Чувство собственного достоинства белорусов и нации важно, потому что без нации нет страны. Волнует много вопросов по социальной политике, ведь это преимущество нашего государства. Мы должны поддерживать и подкреплять это Основным законом. Кто бы ни приехал в Беларусь, он знает, что у нас есть и бесплатное образование, и обучение, много льгот для многодетных семей, детей-инвалидов, сирот. Поддержка государства в этом плане феноменальна. Как представитель культуры могу сказать: большой плюс, что происходит такая поддержка этой сферы на государственном уровне. Без культуры нет нашей белорусской нации", - заключила Анастасия Москвина.-0-