"Народная асвета" к 1 сентября выпустила 19 учебников тиражом около 1 млн экземпляров

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Народная асвета" к 1 сентября выпустило 19 наименований учебников для общеобразовательной школы общим тиражом 999 тыс. 60 экземпляров, сообщила журналистам директор издательства Виктория Калистратова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы издали учебники для 5-го класса "История Древнего мира" на русском и белорусском языках, "Трудовое обучение. Технический труд" для 7-9-х классов, "Физика", "Алгебра", "Геометрия", "Химия", "Биология", "Информатика" для 9-го класса также на двух языках, - рассказала директор. - Кроме того, для специальных школ подготовлены четыре наименования учебников, четыре пособия шрифтом Брайля. А также ряд учебно-методических пособий, разработанных по заказу Национального института образования".

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