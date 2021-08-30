"Народная асвета" представила книжные новинки для дошколят и младшей школы

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Народная асвета" к новому учебному году выпустило 34 наименования учебных пособий, рассказала журналистам директор издательства Виктория Калистратова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Издательство "Народная асвета" к новому учебному году подготовило 34 наименования учебных пособий. Из них 12 - для общеобразовательной школы общим тиражом 719 643 экземпляра, 17 - для специальной школы тиражом 19 361 экземпляр, четыре наименования в 30 книгах шрифтом по системе Брайля тиражом 838 экземпляров", - рассказала Виктория Калистратова.

По ее словам, издательство подготовило также ряд учебно-методических пособий для учителей и 21 наименование серии "Школьная библиотека" шрифтом Брайля. "Впервые в этом году государство профинансировало такое большое количество художественной литературы для детей, которые имеют нарушения по зрению", - отметила директор.

Кроме учебных пособий для общеобразовательных школ "Народная асвета" также издает пособия для специальных школ. Это не только книги шрифтом по системе Брайля, но и литература для детей с особенностями психофизического развития. Так, недавно вышла математика для первого класса с рабочей тетрадкой, а также детям предлагаются элементы компьютерной грамоты. Такими наработками интересуются издатели из стран СНГ.

Издательство также выпускает детскую художественную литературу - уже второй год в свет выходят книги для дошколят серии "Шкаф". "Маленькие исследователи часто начинают открывать какие-то шуфлядочки, шкафчики, чтобы посмотреть, что там лежит. Вот мы и рассказываем, кто там живет, в книгах "Приключения одежды" и "Приключения обуви". Это, конечно, нужно читать вместе со взрослыми. Таким образом мы реализуем проект "Семейное чтение", - продолжила директор.

В этом году также продолжается серия для младших школьников "Приключения", которую готовит учитель начальных классов с 35-летним стажем Ирина Токарева. "В этих книгах мы "съездили" в Грецию, "поучились" в школе ниндзя в Японии. Получила свое продолжение популярная серия "Детский детектив" про сыщика Хомса и доктора Сладсона. Вышла в свет и новая серия "Путешествия". Мы решили попутешествовать в Исландию, где экскурсоводом для читателей стала птичка тупик", - добавила Виктория Калистратова.

Для дополнительного чтения "Народная асвета" продолжила серию "Рассказы деда Природоведа". Многие дети при помощи этих книг пишут рефераты, делают доклады по предмету "Человек и мир".

В сотрудничестве с Союзом писателей Беларуси "Народная асвета" издает серию "Библиотека Асветика", где можно почитать произведения отечественных авторов на белорусском и русском языках.

"Кроме того, в этом году в серии "Тусовка.by" вышла книга "Італьянскае падарожжа", в которой описано, как после Чернобыльской катастрофы белорусские дети ездили на оздоровление в Италию. И по сюжету одна девочка, потеряв маму, попала в другую страну, где для нее все было непонятно: язык, люди, обычаи. Но в итоге она поняла, что там тоже живут добрые люди", - рассказала директор издательства.-0-