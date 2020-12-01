Народная дипломатия открывает путь к новым форматам взаимодействия Беларуси и Китая - Иванова

Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами приступило к реализации меморандума о взаимодействии с Китайским комитетом Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству и дружбе. О важности этого сотрудничества и в целом о белорусско-китайских связях по линии народной дипломатии корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель президиума Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова.

- Нина Семеновна, КНР - стратегический партнер Беларуси. Помогает ли это в развитии народной дипломатии между двумя странами?

- Однозначно - да. Непрерывная коммуникация наших стран в рамках реализации китайской инициативы "Пояс и путь", создание и развитие Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", межгосударственные документы в сфере образования, культуры - перечень можно продолжить - это прежде всего широкий круг людей, участвующих в двустороннем диалоге, заинтересованных в укреплении дружбы и взаимопонимания.

Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами имеет многолетний опыт и традиции сотрудничества с китайскими общественными организациями. С 1958 года в нашем составе работает общество дружбы "Беларусь-Китай", и мы стабильно сотрудничаем с партнерскими организациями в КНР. Прежде всего с Китайским народным обществом дружбы, с соответствующими структурами в провинциях и творческими объединениями.

- В августе 2020 года у вас появился еще один партнер в КНР - Китайский комитет Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству и дружбе, с которым вы подписали меморандум о взаимодействии...

- Укрепление взаимного доверия, установление взаимодействия между институтами гражданского общества, содействие продолжению проектов в области культуры, спорта и туризма, взаимные консультации по вышеназванным вопросам - таково основное содержание меморандума. Мы намерены координировать действия при организации различных общественных мероприятий, распространении международного и национального опыта в развитии народной дипломатии, а также популяризировать и поощрять распространение культурного наследия среди стран ШОС. И в первую очередь - в Беларуси и Китае.

Надо сказать, что за относительно короткий период китайские партнеры подтвердили серьезность своих намерений. Так, мы провели совместную онлайн-конференцию по теме "Развитие народной дипломатии ШОС на фоне эпидемии коронавирусной инфекции", многократно обменялись информацией по текущей ситуации. Кроме того, наши новые партнеры продемонстрировали готовность поддержать нас в условиях пандемии. Председатель Китайского комитета Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству и дружбе, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей госпожа Шэнь Юэюэ, которая осенью 2019 года посетила Беларусь и Дом дружбы, передала в июле 2020 года нашей организации защитные средства от пандемии и слова поддержки для белорусов.

- Сейчас мир переживает глубокие изменения - турбулентность в глобальной политике и экономике, пандемия COVID-19, усложнение отношений между мировыми державами и т.д. Все это увеличивает нестабильность и неуверенность в завтрашнем дне. Как, на ваш взгляд, эти факторы повлияли на развитие народной дипломатии по линии Беларусь - Китай?

- Действительно, факторов нестабильности как внутри государств, так и в отношениях между ними становится все больше. Но у меня создается впечатление, что чем выше угрозы и вызовы, тем выше уровень мобилизации Китая и его руководства. Это подтверждает борьба с коронавирусом, в ходе которой Китай использовал не только современные технологии, но и сохранил стабильность, сплотил всех перед лицом опасности.

Еще одним подтверждением такой собранности и концентрации является то, что на фоне достаточно тревожной ситуации в мире Компартия Китая провела 5-й пленум ЦК 19-го созыва и обсудила на нем масштабные и амбициозные задачи. Это построение модернизированного социалистического Китая с высоким качеством внутреннего развития, современной экономической системы и усовершенствованной системы государственного управления. Пленум определил пути достижения цели, в том числе и через программу экономического и социального развития на 14-ю пятилетку. Китай намерен поддерживать центральную роль инноваций, реальный сектор экономики, неуклонно строить державу производства, качества продукции, сетевых технологий и цифровой экономики.

Как ожидается, к двум значимым юбилеям - 100-летию КПК, а затем и к 100-летию КНР - существенно повысится благосостояние населения, которое определено как "всестороннее построение среднезажиточного общества". Сам факт проведения пленума в этих сложных условиях - это позитивный сигнал не только своему народу, но и всему миру: Китай не намерен останавливаться на пути великого возрождения своей нации и строительства "сообщества единой судьбы человечества".

Мы знаем, что Китай оперативен и упорен не только в принятии решений, но и в их реализации. Твердая политическая воля руководства страны, его способность объединить для осуществления цели весь потенциал - как государственный, так и человеческий - являются залогом успеха.

Поэтому у меня есть твердая уверенность в том, что и в белорусско-китайских отношениях, в том числе в сфере народной дипломатии, появятся новые аспекты, новые акценты, новые форматы. Можно предположить, что нас ждут изменения в условиях реализации программ, да и в самих программах. Новая парадигма развития потребует и новых сценариев для общественных организаций. Принципиальной особенностью, на наш взгляд, должно стать объединение усилий всех партнеров и ориентированность на позитивные результаты.

Думается, что в этих условиях можно рассматривать систему работы по принципу: глобальная программа - локальное выполнение. Это не только сэкономит силы и время партнеров на подготовку таких программ, но и станет дополнительным объединяющим фактором для них.

Не менее важным представляется нам усиление роли народной дипломатии в программах, представляющих общий интерес. Приобщение к их выполнению других общественных организаций, местных властей, бесспорно, принесет свои положительные дивиденды.

Эти вопросы мы обсуждаем сегодня с нашими китайскими партнерами. И пусть не на все мы имеем четкие ответы, ясно одно: народная дипломатия, как Беларуси, так и Китая, будет искать и находить адекватные времени и вызовам формы и интегрирующие программы, сохраняя при этом логику партнерства.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-