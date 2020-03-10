Народная летопись Великой Отечественной войны будет создана в Беларуси

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук выступила инициатором всебелорусской акции по созданию народной летописи Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Цель акции "Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!" - увековечивание и сохранение памяти поколения победителей. Планируется привлечь к созданию летописи общественные организации патриотической направленности.

Презентация акции состоится во время круглого стола в Институте истории НАН 13 марта. В его работе примут участие ведущие ученые, военные историки Академии наук, высших учебных заведений и музеев страны. Будет обсуждаться работа по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне в Беларуси: научная историография, музеефикация, мемориализация средствами художественной литературы и изобразительного искусства, отражение в учебном процессе и средствах массовой информации. Будут рассмотрены и результаты совершенствования историко-документальных хроник "Память" городов и районов Беларуси, создание их электронных версий. Состоится презентация научных изданий, посвященных событиям Великой Отечественной войны, будет организована выставка тематической литературы.

"В нашей стране, единственной на постсоветском пространстве, в школах, средних специальных и высших учебных заведениях изучался курс "Великая Отечественная война (в контексте Второй мировой войны)", подготовлены и изданы соответствующие учебники и пособия для средней и высшей школы. 75-летний юбилей должен стать поводом для осмысления роли и значения политических и нравственных уроков Победы, поиска ответов на новые вызовы современности", - отметили в пресс-службе НАН.-0-