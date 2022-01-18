Народной артистке России Тамаре Гвердцители исполняется 60 лет

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке России, певице, актрисе и композитору Тамаре Гвердцители сегодня исполняется 60 лет.

Тамара Михайловна Гвердцители родилась 18 января 1962 года в Тбилиси. Благодаря матери, учительнице русского языка и литературы, уроженке Одессы Инне Кофман, девочка рано начала интересоваться музыкой. Поступила в музыкальную школу при Тбилисской консерватории. В начале 70-х годов стала солисткой детского эстрадного ансамбля "Мзиури", в составе которого часто гастролировала по СССР.

После окончания музыкальной школы Тамара училась в Тбилисской консерватории по классу фортепиано и композиции, а также в специальном колледже по классу вокала.

В 19 лет Тамара Гвердцители заняла второе место на всесоюзном фестивале в Днепропетровске и победила на международном конкурсе "Красная гвоздика" в Сочи. В 1988 году победила на конкурсе "Золотой Орфей". Выступала в качестве приглашенного гостя на фестивалях в Сопоте и Сан-Ремо. В 1991 году Гвердцители познакомилась в Париже с Мишелем Леграном и Жаном Дрежаком. Тогда же она заключила контракт с Мишелем Леграном и дала свой первый концерт в парижской "Олимпии". Чуть позже состоялись ее концерты в нью-йоркском "Карнеги-холле".

Артистка исполняет песни на более чем десяти языках: грузинском, русском, украинском, английском, иврите, французском, испанском, итальянском и др. Ее манера исполнения отличается высокой культурой, экспрессией и театральностью.

Помимо музыкальной деятельности Тамара Гвердцители снимается в кино, играет в театре и выступает в роли члена жюри на различных фестивалях. Тамару Гвердцители можно увидеть в таких фильмах, как "Жена Сталина", "Дом образцового содержания" и др.

"Я свято верю в то, что нашу судьбу определяют высшие силы, но помочь-то им мы просто обязаны. Для того чтобы быть счастливым, надо многое уметь и терпеть... много работать и много знать, а для того чтобы знать - надо учиться...", - как-то призналась Тамара Гвердцители.

Тамара Гвердцители - обладательница многочисленных наград и премий, в том числе международной премии "Человек года" за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства (2002), премии Эйнштейна в номинации "За выдающийся вклад в развитие культуры и искусства и укрепление дружбы народов"; премии "Кремлевский Гранд" (2007), ордена "За возрождение России. XXI век" (2003), серебряной медали имени А.С.Пушкина "За вклад в развитие культуры и искусства" (2008), ордена Почета за большой вклад в развитие многонациональной культуры, искусства, образования и укрепление дружбы между народами (2010). В 1991 году ей было присвоено звание народной артистки Грузии, а в 2004 году - народной артистки Российской Федерации.-0-