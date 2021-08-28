Народный депутат Украины Шевченко: режим Лукашенко не диктаторский, это - диктатура демократии

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко уверен, что институты власти должны быть сильными, и в Беларуси он в том числе набирается управленческого опыта у Президента страны. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

Парламентарий прокомментировал недавний инцидент с экс-президентом Украины Петром Порошенко, когда на публике его облили зеленкой: "Сам начал и самому прилетело. Популизм, который начался в постмайданный период (уничижительное отношение к депутатам, министрам, Президенту), когда было популярно опуститься власти на самый низ, а то еще и ниже самого народа, и показать - вот, мы такие слуги, а вы вверху, - приводит к тому, что просто в обществе происходит хаос, бардак, никакой ответственности. Это неправильно".

"Потому я здесь в Беларуси в очередной раз набираюсь опыта управления государством у Александра Лукашенко. Это моя миссия. Потому я действительно хочу завести уже свою фракцию, партию на следующих парламентских выборах в Украине. И, если будет возможность возглавить государство, я буду делать так, чтобы закон был для всех один, и чтобы институты власти были сильными. Потому что, как показывает практика, демократия, навязанная нам с Запада, не приживается у нас в том виде, как бы хотелось. Это не демократия, это просто бардак", - заявил Евгений Шевченко.

Наряду с этим он уверен, что никакой диктатуры в Беларуси нет. "У вас как раз диктатура демократии. Режим Лукашенко - это не диктаторский режим. Это режим диктатуры демократии в самой классической форме. Диктатура (вторая ее часть) – это всегда соблюдение законов и процедур. Когда нет самодурства, произвола, когда все по закону. Во многих странах это не так".

По словам депутата, самым большим правовым нигилизмом был последний майдан. "Я был на майдане в самом начале. Я тоже выходил против Януковича, против бандитов, "смотрящих". Но когда я понял, что идут разрушительные процессы, которые ведут к разрушению государства, я стал против всего этого. И признал одним из первых, что эта была самая страшная ошибка украинцев", - рассказал он.

Евгений Шевченко подчеркнул, что постарается не допустить никакого очередного майдана. В том числе он готов, если будет необходимо, в этой ситуации подставить плечо действующему Президенту Украины. "Пусть он добудет свой срок, положенный по Конституции. Потом на следующих выборах народ Украины даст ему оценку", - сказал депутат.

Парламентарий также отметил высокую популярность в Украине Президента Беларуси Александра Лукашенко. Он объяснил этот феномен в том числе тем, что в стране искусственно и насильственно ликвидировали центристские левые силы в парламенте, где преобладают правые националистические либеральные силы, выступающие сугубо за дикий капитализм. "При этом люди, которые не такие богатые, бедные слои стали жить еще хуже. Социальной составляющей нет. Беларусь здесь как пример социальной справедливости. И в Украине люди об этом знают. Что Беларусь не дали разграбить, предприятия работают. Отличная, красивая, ухоженная европейская страна. Никаким "совком" здесь не пахнет, кто бы что бы ни говорил", - сказал украинский депутат.

Он подчеркнул, что Лукашенко - это бренд, который в Украине достаточно серьезно укоренился в сознании людей. При этом с недавних пор украинские политики начали очень активно "хейтить" белорусского Президента. "Они действительно сбили его рейтинг. До 26% он упал. Ниже не опустился. Но благодаря тому, что повестка Лукашенко была постоянно во всех СМИ, народ Украины стал задумываться и интересоваться, что же на самом деле происходит в Беларуси, - отметил Евгений Шевченко. - И в Украине рейтинг Лукашенко начал подниматься. Сейчас 36%, и динамика роста положительная. Думаю, через два года, у Александра Григорьевича будет на уровне 66%, как было до этих событий, когда все поймут, кто был прав на самом деле".

Депутат также рассказал, что снимает в Беларуси фильм, чтобы показать правду о стране гражданам Украины. "Фильм не о дорогах, не о деньгах, не о заправках. Фильм о людях, сердцах, душах, улыбках. Главное - это человек и его жизнь", - рассказал он.-0-