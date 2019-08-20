Нарушение презумпции невиновности привело к недостаткам в работе следователей - Сукало

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушение принципа презумпции невиновности привело к недостаткам в работе следователей. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало после совещания главы государства с правоохранительным блоком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Некоторые недостатки в работе Следственного комитета объясняются тем, что на какой-то стадии внутриведомственный и межведомственный процессуальный контроль был ослаблен. Был нарушен главный конституционный принцип уголовного правосудия - презумпция невиновности", - сказал Валентин Сукало.

По его словам, иногда органы предварительного расследования придают особое значение первичным оперативным данным, полученным в начале расследования, только в дальнейшем эти доказательства не подтверждаются. "Такая переоценка первичных доказательств, заранее объявление кого-то виновным, в том числе в средствах массовой информации, использование непроцессуальных, непродуманных бытовых выражений, как правило, приводят к тому, что искажается представление о виновности", - отметил председатель Верховного суда.

Кроме того, добавил он, на стадии предварительного расследования многие следователи забывают еще один важный принцип уголовного процесса - оценка всех сомнений в пользу обвиняемого и защиты. Валентин Сукало подчеркнул, что Генеральная прокуратура должна внимательно изучать все обвинения и не направлять дела со слабой доказательной базой в суд, однако и здесь случаются недоработки.

В целом он отметил, что качество расследований не является угрожающим. По его мнению, оно соответствует закону, пусть и были допущены ошибки по отдельным уголовным делам. Председатель Верховного суда считает, что правоохранители разберутся с этими вопросами, и межведомственный контроль будет налажен.

"Нам нужна достаточность доказательств, не обязательно их должно быть много. Идет мания многотомности: чем больше томов, тем вроде бы вина лучше доказана. Но нам нужны конкретные доказательства, пусть их даже будет меньше", - добавил Валентин Сукало.-0-