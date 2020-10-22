Нарышкин рассказал о подробностях встречи с Лукашенко

"Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают", - сказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.