Нарышкин рассказал о подробностях встречи с Лукашенко

Сергей Нарышкин и Александр Лукашенко
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал журналистам о подробностях прошедшей встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Сергей Нарышкин отметил, что с Президентом Беларуси состоялся обстоятельный разговор, касающийся союзнических отношений, концентрации усилий на вопросах безопасности. Обсуждалось и укрепление сотрудничества в разных сферах, не только по линии спецслужб.
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Нарышкин: спецслужбы могут сделать многое для защиты России и Беларуси от периодически возникающих угроз
"Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают", - сказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.