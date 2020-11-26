Населенные пункты с 100 и более домовладениями будут обеспечены оптоволоконной сетью до конца года

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все населенные пункты с численностью домохозяйств 100 и более будут обеспечены оптоволоконной сетью до конца года. Об этом сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач, передает БЕЛТА.

"Буквально 25 лет назад домашний телефон считался роскошью, особенно в сельской местности, и обусловлено это не тем, что он был дорогой, а тем, что отсутствовала техническая возможность, существовала даже очередь на установку телефона. За прошедший период изменилось очень многое, изменились технологии и предпочтения людей, неизменной осталась позиция государства и национального оператора связи - это обеспечение связью всех слоев населения", - отметил первый замминистра.

По его информации, в настоящее время завершается строительство волоконно-оптических линий связи ко всем населенным пунктам с числом домохозяйств 100 и более. "То есть задача по телефонизации сельского населения у нас решается, и она является одной из приоритетных", - подчеркнул Павел Ткач.

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам РУП "Белтелеком" Сергей Туромша сообщил, что предприятие реализовало масштабные мероприятия для обеспечения инфраструктуры, которая сегодня необходима, чтобы предоставлять широчайший спектр услуг связи по всей стране. "Основное мероприятие - это прокладка оптоволоконных сетей. На текущий момент "Белтелеком" уже обеспечил подведение оптоволоконных сетей ко всем квартирам многоэтажной застройки Беларуси. Это означает, что в любом населенном пункте, будь то столица, областной центр или небольшой районный центр и городской поселок, в многоэтажном доме есть возможность подключить услуги связи на базе оптоволоконной сети", - добавил он.

По словам заместителя генерального директора, дальнейший этап - проведение оптоволоконной сети к индивидуальной частной застройке, сельским населенным пунктам. "К концу 2020 года будут обеспечены оптоволокном все населенные пункты с численностью домохозяйств 100 и более. Следующий этап - это населенные пункты с численностью домовладенией от 50 и выше, уже более 50% этих населенных пунктов имеют проведенные оптоволоконные сети, наша задача - выполнить эту работу в полном объеме", - рассказал Сергей Туромша.

Как отметил представитель "Белтелекома", особое внимание сегодня уделяется прокладке оптоволокна к больницам, поликлиникам и сельским школам. "Городские школы были обеспечены оптоволокном еще в 2017 году, сейчас идет подведение соответствующих линий к сельским школам с учетом нормативов по численности домовладений. Что касается учреждений здравоохранения, то здесь более медленный процесс, потому что таких учреждений достаточно много. Но важно отметить, что мы взаимодействуем с Министерством здравоохранения и областными комитетами здравоохранения, и если на сегодня существуют планы по реализации тех или иных проектов, для которых необходимо оптоволокно, мы в приоритетном порядке прокладываем эту связь к тем объектам, где эти услуги будут востребованы", - добавил Сергей Туромша.-0-