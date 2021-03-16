"Наша основная цель - сделать фотографию": завершено расследование дела об организации маршей студентов

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении лиц, организовавших акции протестов в студенческой среде различных вузов Минска. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

В качестве обвиняемых привлечено 12 человек. Среди них студенты, преподаватель и член так называемого координационного совета. Вопросы организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской.

Представители учреждений образования были координаторами на местах, администрировали тематические Telegram-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел.

Фото СК

"Установлено, что для координации и обсуждения вопросов проведения массовых мероприятий осуществлялись постоянные видеоконференции. Во время проведения протестных акций студенты блокировали коридоры и лестничные марши, затрудняли проход студентов, преподавателей и посетителей, создавали шум (громкие крики, свист, скандирование лозунгов, пение). Как следствие - нарушалась нормальная работа учреждения образования и срывался образовательный процесс. Противоправная деятельность группы пресечена сотрудниками Комитета государственной безопасности", - рассказала Юлия Гончарова.

Следователи допросили свидетелей и обвиняемых. В рамках предварительного расследования проведены обыски, изъята мобильная и компьютерная техника, содержимое которой тщательно проанализировано. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела результаты оперативно-разыскных мероприятий.

По результатам расследования фигурантам предъявлены обвинения по ч.2 ст.17 и ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, совершенная группой лиц) УК. С санкции прокурора обвиняемые заключены под стражу.

Расследование завершено, уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Проводится работа по выявлению и привлечению к ответственности других участников противоправной деятельности подобного рода.-0-