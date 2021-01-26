Наша задача повысить статус молодого ученого в научном сообществе - Ермаков

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша задача повысить статус молодого ученого в научном сообществе, заявил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА председатель Совета молодых ученых при Министерстве образования Алексей Ермаков.

"Наша задача - еще с первого курса заинтересовать студента, закрепить его в научной деятельности и вырастить из него уже самостоятельного, опытного ученого. Совет молодых ученых при Министерстве образования был создан в начале 2020 года. Это консультативно-совещательный орган для выработки рекомендаций и предложений по совершенствованию государственной поддержки и улучшению созданных в университетах условий для реализации потенциала молодежи, достижения ею успехов и признания в научной сфере", - рассказал Алексей Ермаков.

По его словам, работа совета проводится по двум основным направлениям. "Первое - привлечение молодежи в науку, создание имиджа молодого ученого. Второе направление - оказание помощи аспирантам при защите кандидатских работ. Задача Совета молодых ученых - консультирование молодежи, подготовка к защите перед Высшей аттестационной комиссией, экспертным советом, - отметил председатель совета. - Я знаю, что в БГУ и БГПУ проходят "Недели аспирантов". Мы бы хотели распространить положительный опыт таких мероприятий на все университеты страны".-0-

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