Наши дети и внуки сохранят правду о войне - ветеран

9 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Потомки сохранят правду о войне и подвиге советского народа. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Петрушин. В числе других приглашенных ветеранов он стал одним из главных почетных гостей на праздничном митинге, который традиционно проводится 9 мая у монумента в честь советских воинов, партизан и подпольщиков.

Великую Отечественную войну Александр Иванович завершил в звании старшины минометной роты. Дошел до Китая, где отслужил шесть лет. Годы военного лихолетья вспоминаются ему не наградами, а тяжелыми фронтовыми дорогами, именами погибших товарищей. "День Победы - великий для нас всех праздник. Символ мирного неба, справедливого возмездия и глубокой скорби. Наши дети, внуки сохранят память и правду о той войне и подвиге, который совершил наш народ. Иначе никак", - говорит ветеран.

Родился Александр Петрушин в Ульяновской области в России, где и жил после войны. Последние 18 лет каждый День Победы встречает в Витебске вместе с семьей сына, который забрал его к себе. "Накануне вечером прошел по подъезду, поздравил всех с праздником. Люди чтят его, это очень чувствуется. А сегодня соберемся семьей за столом, придут внуки, опять достану все медали, будем обсуждать. Это наш главный семейный праздник", - рассказал ветеран.-0-