Настоящий новогодний подарок - в комплексе Minsk World стартовали продажи квартир с отделкой

Ремонт – не ваш конек? В своей новой квартире вы не хотите возиться с проектами, контролировать рабочих, вникать, где должны быть розетки, какого сечения использовать кабели и какой уклон обеспечить канализационной трубе? И не нужно! С сегодняшнего дня в комплексе Minsk World можно приобрести квартиры с отделкой. Сразу после сдачи дома вам останется только ввезти и расставить мебель, добавить элементы декора – и можно праздновать новоселье!

И первым домом в комплексе Minsk World с таким ожидаемым всеми предложением стал дом "Хельсинки" в квартале "Северная Европа". Финская рациональность известна всему миру. И поэтому не случайно серию домов с готовыми к вселению квартирами открывает именно этот дом, названный в честь столицы Финляндии. Практичность этого решения – прямой путь к достижению "хюгге", типично скандинавскому чувству удовлетворения и внутреннего счастья.

Квартал "Северная Европа" расположен на пересечении улицы Кижеватова и продолжения улицы Жуковского. В квартале будет построен детский сад, а также административно-торговый центр. Автостоянки вынесены за периметр квартала – дворы будут свободны от транзитного движения машин. Внутри квартала планируется создать территорию комфортного отдыха – с безопасными современными детскими и спортивными площадками, лавочками и дорожками, зелеными насаждениями.

Квартал "Северная Европа"

Кстати, остановка наземного транспорта будет прямо напротив дома "Хельсинки", а до центра города, площади Независимости, отсюда – не более пяти минут на машине!

Дом "Хельсинки" с практически сплошным стеклянным фасадом – одна из высотных доминант квартала. Это по-настоящему дизайнерский дом с красивыми немного изогнутыми очертаниями. Все остекление в доме – от пола до потолка и от колонны к колонне. По сути, в каждой из комнат будет окно или остекленная лоджия!

Дом "Хельсинки" с практически сплошным стеклянным фасадом и с немного изогнутыми очертаниями

При этом безопасность – превыше всего! Нижняя часть окна – "глухая", выполнена из безопасного небьющегося стекла, а верхняя - открывающаяся, с двухкамерным стеклопакетом ведущих мировых производителей.

В доме "Хельсинки" 25 этажей и 294 квартиры площадью от 27 до 74 кв. метров. Поэтому покупатели могут выбрать именно то жилье, которое требуется их семье – от компактной стильной студии до просторной "трешки".

Высота потолков на первом этаже составляет 3,17 метра, на 25-м – 3 метра, на остальных – не менее 2,7 метра.

В доме – три лифта от известной компании с мировым именем OTIS. Один из них – панорамный, и можно только представить себе неповторимые эмоции ваших гостей, которых вы пригласите подняться в свою новенькую квартиру!

И, конечно же, фирменная черта застройщика – дизайнерское лобби. В доме "Хельсинки" оно выполнено в стиле финской столицы, с использованием красивых и экологичных материалов. Здесь будет стойка консьержа, зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком, байк-бокс на 10 велосипедов и расширенный тамбур для хранения детских колясок. Проход сквозной – выйти из лобби можно как на улицу, к стоянке машин, так и во двор.

Дизайнерское лобби дома "Хельсинки"

И самое главное – все квартиры с отделкой!

Что же включает отделка квартир в доме "Хельсинки"?

На полу во всех комнатах, кроме санузла, – ламинат не ниже 32 класса износостойкости с широким пластиковым плинтусом белого цвета высотой 70 мм. Это самое популярное на сегодняшний день интерьерное решение. А на полу в санузле – керамогранит.

Стены в жилых комнатах, в прихожей, на кухне выравниваются, оклеиваются обоями на флизелиновой основе и окрашиваются в белый цвет.

В санузлах на стенах– керамическая плитка с настенным декором.

Во всех помещениях квартиры - белый матовый натяжной потолок из ПВХ полотна с встраиваемыми и накладными светильниками.

Входная дверь – металлическая, антивандальная. Межкомнатные двери белого цвета с фаской.

В санузлах предусмотрена установка напольного унитаза, акриловой ванны с душевым гарнитуром, или душевой уголок со смесителем, в соответствии с проектом, раковина со смесителем и подвесной тумбой, панель и шторка для ванной, полотенцесушитель и зеркало.

Конечно же, во всех квартирах будут установлены розетки и выключатели, а также приборы учета воды и энергоносителей.

Таким образом, покупатели получат квартиры с качественной отделкой современными материалами в европейском стиле, который позволяет цветом и характером дополнительного декора с минимальными вложениями преобразовать жилое пространство в соответствии с предпочтениями хозяев! Светлые стены – это как холст будущей картины вашего жилья, на котором вы сами расставите ваши акценты для комфортной жизни!

Дом "Хельсинки" – ваш умный рациональный выбор!

А преимущества комплекса Minsk World известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Именно этот проект получил авторитетную международную награду EuropaProperty как самый масштабный в Европе.

Современный, красивый, расположенный в центре города и с развитой инфраструктурой – о таком комплексе мечтают покупатели новой недвижимости.

Инфраструктура – в центре внимания проектировщиков комплекса Minsk World. Общая площадь всех построенных здесь зданий составит около 3 млн. кв. метров, и третья часть – это помещений общественного назначения, а также учреждения системы образования и здравоохранения. Здесь будет построено 7 школ и 12 детских садов – современных, с бассейнами, с оборудованными игровыми и спортивными площадками. В каждом квартале комплекса!

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы и пройдут через парк

Паркинг в квартале "Эмиратс"

В комплексе Minsk World уже строятся Международный финансовый центр и самый большой в стране торговый молл. Проектируется новый большой городской парк – площадка под его размещение выделена в самом центре застройки, чтобы обеспечить его шаговую доступность для жителей каждого квартала. Велодорожки, паркинги, торговые и административные помещения, полностью обустроенная территория – это тоже неоспоримые плюсы для комфортной и счастливой жизни.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

И, конечно, прекрасное транспортное обеспечение. Это и наземные маршруты, и метро. Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта в непосредственной близости от комплекса Minsk World, другая строится прямо в его границах. Ведь третья линия минского метро проходит именно здесь!

Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта в непосредственной близости от комплекса Minsk World

Комплекс строится очень быстро – уже введено в эксплуатацию 17 жилых домов общей площадью более 380 тысяч кв. метров.

В работе сейчас – сразу 65 объектов, и ни одна стройка не простаивает. Многие здания сдаются раньше запланированных сроков. До конца года застройщик обещает сдать еще шесть домов.

Кстати, в ближайшее время застройщик анонсировал начало продаж квартир с отделкой в еще одном доме – "Майями". Этот дом расположен в квартале "Северная Америка". По проекту "Майами" похож на дом "Хельсинки" и при этом отличается стилистикой оформления. Так что следите за новостями!

В эксплуатацию дома "Хельсинки" и "Майами" будут введены уже в следующем году – полностью готовыми к проживанию!

Цены вас приятно удивят, а варианты финансирования застройщик предложил традиционно удобными и доступными для покупателей.

Кроме оплаты собственными средствами возможна рассрочка от застройщика при первоначальном взносе в 30% – без процентов, переплат, справок и поручителей. Срок рассрочки – до момента ввода дома в эксплуатацию.

Еще один вариант – выгодный партнерский кредит от "Белинвестбанка" в рублях на срок до 20 лет. В первый год ставка всего от 4,99% (0,57 СКО), а в последующие – от 13,35% (1,543 СКО). При этом участие собственными средствами – от 10%, а досрочное погашение – без штрафных санкций.

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Квартира с отделкой – это самый быстрый и удобный вариант покупки жилья! Становитесь жителем дома "Хельсинки" – и планируйте свое новоселье!

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