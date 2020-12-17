Настоящий новогодний подарок - в комплексе Minsk World стартовали продажи квартир с отделкой

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 17 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:17 Мининформ скорректировал порядок проведения национального конкурса "Искусство книги" Культура
10:14 Среди совершивших преступления нигде не работали и не учились 60% - МВД Общество
10:09 ФОТОФАКТ: Ледяные водопады в горах Тайханшань в Китае Калейдоскоп
10:05 Уточнены требования к внутреннему контролю организаций, выполняющих финансовые операции Экономика
10:02 Эксперты определили основные факторы демографического благополучия в Союзном государстве Общество
10:00 "Новогодний маскарад": артисты Большого театра выступят в образах кумиров ХХ века Культура
09:56 Пенсионер погиб при пожаре в Новогрудском районе Происшествия
09:52 Беларусь удержала низкий уровень безработицы даже в условиях пандемии - Лобович Общество
09:50 В Шарковщинском районе спасли рыбака Происшествия
09:41 В Гомеле завершено расследование дела в отношении троих участников массовых беспорядков Происшествия
09:40 В Минске мужчина после ссоры с бывшей супругой повредил милицейский автомобиль Происшествия
09:22 Жительница Малоритского района за избиение пенсионера получила 6 лет колонии Происшествия
09:19 В Якутии из-за сильных морозов отменили занятия в младших классах В мире
09:09 Шесть человек погибли в ДТП на юге Египта В мире
09:05 Китайский космический аппарат доставил на Землю образцы лунного грунта Технологии
09:00 Настоящий новогодний подарок - в комплексе Minsk World стартовали продажи квартир с отделкой Общество
08:53 Гомельчанам предложили собрать виртуальную коллекцию советских новогодних открыток Регионы
08:44 Барановичская горбольница получит новое медоборудование по гранту правительства Японии Регионы
08:38 Байден намерен сделать прививку от коронавируса на следующей неделе В мире
08:21 Почти каждое десятое ДТП в Брестской области в этом году произошло по вине пьяных водителей Регионы
08:10 Медики: без необходимости не следует проводить контрольное КТ после COVID-19 Общество
07:53 Выставка-продажа изделий ремесленников заработает в Могилеве 23 декабря Регионы
07:44 Словения продлила срок действия режима эпидемии до 17 января В мире
07:32 Минздрав рекомендует отказаться от новогодних корпоративов Общество
07:21 В Японии из-за снегопада без электричества остались 9 тыс. домов В мире
07:12 В Гродненской области с начала года служба занятости помогла трудоустроить около 18 тыс. человек Регионы
07:00 Картина дня: регулирование цен на лекарства, колл-центр по вопросам водоснабжения и новогодний марафон Общество
00:43 В Беларуси планируют изучить циркулирующие в стране штаммы нового коронавируса Общество
00:36 В работе Telegram произошел глобальный сбой Технологии
00:23 Семь человек погибли и 25 пострадали – в Индии столкнулись автобус и автоцистерна В мире
Все новости
Все новости
Общество
17 декабря 2020, 09:00

Настоящий новогодний подарок - в комплексе Minsk World стартовали продажи квартир с отделкой

Ремонт – не ваш конек? В своей новой квартире вы не хотите возиться с проектами, контролировать рабочих, вникать, где должны быть розетки, какого сечения использовать кабели и какой уклон обеспечить канализационной трубе? И не нужно! С сегодняшнего дня в комплексе Minsk World можно приобрести квартиры с отделкой. Сразу после сдачи дома вам останется только ввезти и расставить мебель, добавить элементы декора – и можно праздновать новоселье!

И первым домом в комплексе Minsk World с таким ожидаемым всеми предложением стал дом "Хельсинки" в квартале "Северная Европа". Финская рациональность известна всему миру. И поэтому не случайно серию домов с готовыми к вселению квартирами открывает именно этот дом, названный в честь столицы Финляндии. Практичность этого решения – прямой путь к достижению "хюгге", типично скандинавскому чувству удовлетворения и внутреннего счастья.

Квартал "Северная Европа" расположен на пересечении улицы Кижеватова и продолжения улицы Жуковского. В квартале будет построен детский сад, а также административно-торговый центр. Автостоянки вынесены за периметр квартала – дворы будут свободны от транзитного движения машин. Внутри квартала планируется создать территорию комфортного отдыха – с безопасными современными детскими и спортивными площадками, лавочками и дорожками, зелеными насаждениями.

Квартал "Северная Европа"
Квартал "Северная Европа"

Кстати, остановка наземного транспорта будет прямо напротив дома "Хельсинки", а до центра города, площади Независимости, отсюда – не более пяти минут на машине!

Дом "Хельсинки" с практически сплошным стеклянным фасадом – одна из высотных доминант квартала. Это по-настоящему дизайнерский дом с красивыми немного изогнутыми очертаниями. Все остекление в доме – от пола до потолка и от колонны к колонне. По сути, в каждой из комнат будет окно или остекленная лоджия!

Дом "Хельсинки" с практически сплошным стеклянным фасадом и с немного изогнутыми очертаниями
Дом "Хельсинки" с практически сплошным стеклянным фасадом и с немного изогнутыми очертаниями

При этом безопасность – превыше всего! Нижняя часть окна – "глухая", выполнена из безопасного небьющегося стекла, а верхняя - открывающаяся, с двухкамерным стеклопакетом ведущих мировых производителей.

В доме "Хельсинки" 25 этажей и 294 квартиры площадью от 27 до 74 кв. метров. Поэтому покупатели могут выбрать именно то жилье, которое требуется их семье – от компактной стильной студии до просторной "трешки".

Высота потолков на первом этаже составляет 3,17 метра, на 25-м – 3 метра, на остальных – не менее 2,7 метра.

В доме – три лифта от известной компании с мировым именем OTIS. Один из них – панорамный, и можно только представить себе неповторимые эмоции ваших гостей, которых вы пригласите подняться в свою новенькую квартиру!

И, конечно же, фирменная черта застройщика – дизайнерское лобби. В доме "Хельсинки" оно выполнено в стиле финской столицы, с использованием красивых и экологичных материалов. Здесь будет стойка консьержа, зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком, байк-бокс на 10 велосипедов и расширенный тамбур для хранения детских колясок. Проход сквозной – выйти из лобби можно как на улицу, к стоянке машин, так и во двор.

Дизайнерское лобби дома "Хельсинки"
Дизайнерское лобби дома "Хельсинки"

И самое главное – все квартиры с отделкой!

Что же включает отделка квартир в доме "Хельсинки"?

На полу во всех комнатах, кроме санузла, – ламинат не ниже 32 класса износостойкости с широким пластиковым плинтусом белого цвета высотой 70 мм. Это самое популярное на сегодняшний день интерьерное решение. А на полу в санузле – керамогранит.

Стены в жилых комнатах, в прихожей, на кухне выравниваются, оклеиваются обоями на флизелиновой основе и окрашиваются в белый цвет.

В санузлах на стенах– керамическая плитка с настенным декором.

Во всех помещениях квартиры - белый матовый натяжной потолок из ПВХ полотна с встраиваемыми и накладными светильниками.

Входная дверь – металлическая, антивандальная. Межкомнатные двери белого цвета с фаской.

В санузлах предусмотрена установка напольного унитаза, акриловой ванны с душевым гарнитуром, или душевой уголок со смесителем, в соответствии с проектом, раковина со смесителем и подвесной тумбой, панель и шторка для ванной, полотенцесушитель и зеркало.

Конечно же, во всех квартирах будут установлены розетки и выключатели, а также приборы учета воды и энергоносителей.

Таким образом, покупатели получат квартиры с качественной отделкой современными материалами в европейском стиле, который позволяет цветом и характером дополнительного декора с минимальными вложениями преобразовать жилое пространство в соответствии с предпочтениями хозяев! Светлые стены – это как холст будущей картины вашего жилья, на котором вы сами расставите ваши акценты для комфортной жизни!

Дом "Хельсинки" – ваш умный рациональный выбор!

А преимущества комплекса Minsk World известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Именно этот проект получил авторитетную международную награду EuropaProperty как самый масштабный в Европе.

Современный, красивый, расположенный в центре города и с развитой инфраструктурой – о таком комплексе мечтают покупатели новой недвижимости.

Инфраструктура – в центре внимания проектировщиков комплекса Minsk World. Общая площадь всех построенных здесь зданий составит около 3 млн. кв. метров, и третья часть – это помещений общественного назначения, а также учреждения системы образования и здравоохранения. Здесь будет построено 7 школ и 12 детских садов – современных, с бассейнами, с оборудованными игровыми и спортивными площадками. В каждом квартале комплекса!

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием
Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы и пройдут через парк
В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы и пройдут через парк

Паркинг в квартале "Эмиратс"
Паркинг в квартале "Эмиратс"

В комплексе Minsk World уже строятся Международный финансовый центр и самый большой в стране торговый молл. Проектируется новый большой городской парк – площадка под его размещение выделена в самом центре застройки, чтобы обеспечить его шаговую доступность для жителей каждого квартала. Велодорожки, паркинги, торговые и административные помещения, полностью обустроенная территория – это тоже неоспоримые плюсы для комфортной и счастливой жизни.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест
Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall
Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

И, конечно, прекрасное транспортное обеспечение. Это и наземные маршруты, и метро. Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта в непосредственной близости от комплекса Minsk World, другая строится прямо в его границах. Ведь третья линия минского метро проходит именно здесь!

Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта в непосредственной близости от комплекса Minsk World
Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта в непосредственной близости от комплекса Minsk World

Комплекс строится очень быстро – уже введено в эксплуатацию 17 жилых домов общей площадью более 380 тысяч кв. метров.

В работе сейчас – сразу 65 объектов, и ни одна стройка не простаивает. Многие здания сдаются раньше запланированных сроков. До конца года застройщик обещает сдать еще шесть домов.

Кстати, в ближайшее время застройщик анонсировал начало продаж квартир с отделкой в еще одном доме – "Майями". Этот дом расположен в квартале "Северная Америка". По проекту "Майами" похож на дом "Хельсинки" и при этом отличается стилистикой оформления. Так что следите за новостями!

В эксплуатацию дома "Хельсинки" и "Майами" будут введены уже в следующем году – полностью готовыми к проживанию!

Цены вас приятно удивят, а варианты финансирования застройщик предложил традиционно удобными и доступными для покупателей.

Кроме оплаты собственными средствами возможна рассрочка от застройщика при первоначальном взносе в 30% – без процентов, переплат, справок и поручителей. Срок рассрочки – до момента ввода дома в эксплуатацию.

Еще один вариант – выгодный партнерский кредит от "Белинвестбанка" в рублях на срок до 20 лет. В первый год ставка всего от 4,99% (0,57 СКО), а в последующие – от 13,35% (1,543 СКО). При этом участие собственными средствами – от 10%, а досрочное погашение – без штрафных санкций.

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Квартира с отделкой – это самый быстрый и удобный вариант покупки жилья! Становитесь жителем дома "Хельсинки" – и планируйте свое новоселье!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье недвижимость
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Среди совершивших преступления нигде не работали и не учились 60% - МВД
Фото из архива Эксперты определили основные факторы демографического благополучия в Союзном государстве
Фото из архива Беларусь удержала низкий уровень безработицы даже в условиях пандемии - Лобович
Фото из архива Медики: без необходимости не следует проводить контрольное КТ после COVID-19
Фото из архива Минздрав рекомендует отказаться от новогодних корпоративов
Картина дня: регулирование цен на лекарства, колл-центр по вопросам водоснабжения и новогодний марафон
Главное
Александр Лукашенко во время посещения больницы Лукашенко: моя позиция остается неизменной - давайте сохраним страну
Беларусь удержала низкий уровень безработицы даже в условиях пандемии - Лобович
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1838 пациентов с COVID-19, выписаны 1930
Настоящий новогодний подарок - в комплексе Minsk World стартовали продажи квартир с отделкой
Топ-новости
Картина дня: регулирование цен на лекарства, колл-центр по вопросам водоснабжения и новогодний марафон
Уточнены требования к внутреннему контролю организаций, выполняющих финансовые операции
Минздрав рекомендует отказаться от новогодних корпоративов
Игры Belatra теперь в онлайн-казино Parimatch
Василиса Марзалюк выиграла бронзу личного КМ по женской борьбе
Эксперты определили основные факторы демографического благополучия в Союзном государстве
Мининформ скорректировал порядок проведения национального конкурса "Искусство книги"
Воскресенский: за готовность к диалогу с властью люди подвергаются профессиональной травле
На БелАЭС были созданы все необходимые условия для работы экспертов ENSREG - Минэнерго
ИП в Беларуси могут разрешить не разрабатывать инструкции по обращению с отходами производства
Доверяй, но оформляй, или Как не влипнуть в историю с продажей/покупкой авто - комментарий
ФПБ предлагает допмеры для сохранения стабильных цен на важнейшие товары
Единый день безопасности по профилактике пьянства на дорогах пройдет 18 декабря
КГК и Генпрокуратура проанализировали проблему падежа скота в сельхозорганизациях
Новую погранзаставу "Ольманы" открыли на границе с Украиной
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.