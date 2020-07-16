Наталья Борисенко о нотариальной тайне, стоимости услуг и IT-фишках в работе

С 3 января 2021 года вступают в силу ключевые положения обновленного закона о нотариате. На сайте Белорусской нотариальной палаты можно будет получить сведения о действующих доверенностях. Нотариусы начнут удостоверять договоры купли-продажи недвижимости по экстерриториальному принципу. Изменения затронут и сельские исполкомы. Их компетенция в части совершения нотариальных действий уточняется. В частности, они не будут удостоверять завещания, согласия, доверенности. Этим будут заниматься нотариусы, выезжая в сельские населенные пункты. Председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказала, чем продиктованы изменения, как они помогут повысить качество нотариального обслуживания и защитить права и законные интересы людей и субъектов хозяйствования.

- Наталья Владимировна, принятым законом, с одной стороны, нотариальной тайне придается статус охраняемой законом. А с другой - сделаны общедоступными сведения об удостоверенных доверенностях. Как эти нововведения согласовываются между собой? Чем они продиктованы?

- Противоречия в данном случае нет, и я объясню почему. Нотариальной тайной является вся информация, вплоть до самого факта обращения человека к нотариусу. Мы никуда не уходим от одного из основополагающих принципов нотариата. Наоборот, изменения придают нотариальной тайне статус охраняемой законом тайны. Таким образом она наряду с медицинской, банковской тайнами получила свою охранную печать в профильном законе.

Что касается открытия некоторых сведений о доверенностях, то эта новация не противоречит принципу нотариальной тайны. Информация о факте отмены доверенности не относится к ней с 2015 года. С 2017-го в Белорусской нотариальной палате функционирует электронный реестр учета нотариальных действий и наследственных дел. В него вносятся сведения обо всех совершенных нотариусами действиях. Предполагалось сделать этот реестр полезным не только для специалистов, но и по возможности для тех, кто к ним обращается. В соответствии с нормативными предписаниями человек, выдавший и впоследствии отменивший доверенность, должен известить об этом своего представителя и известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми доверенность выдавалась. А он этого может не сделать либо извещает не всех. Круг третьих лиц может быть очень широким, если доверенность генеральная, например. Между тем в доверенности могут содержаться полномочия на отчуждение имущества, совершение административных процедур, открытие банковских счетов и совершение других юридически значимых действий от имени представляемого. Таким образом, возникла потребность предоставить участникам гражданских правоотношений информацию из реестра учета нотариальных действий о факте отмены доверенности. Надо отметить, что возможностью получения этой информации население достаточно активно пользуется.

Сейчас белорусский нотариат пошел дальше. Будет разработано специальное программное обеспечение, и человек, которому предоставлена доверенность, сможет проверить ее действительность, введя номер по реестру, дату выдачи доверенности в специальные информационные строки на сайте палаты. Содержание доверенности раскрываться не будет. Тем самым будет обеспечена защита прав и законных интересов всех участников гражданского оборота.

В России уполномоченные государственные органы, банки имеют возможность проверять и содержание доверенности в закрытом режиме. Возможность введения подобной практики в нашей стране не исключена. Тем более что с нового года Белорусская нотариальная палата становится полноправным субъектом общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС). Нотариусам будет дано право истребовать и получать через нее данные из государственных информационных ресурсов и систем.

- Почему нотариусы по новому закону решили отказаться от практики вести аудиозапись во время приема?

- Новый закон внес изменения и в процедуру фиксации нотариального действия. Ранее по просьбе лиц, обратившихся за совершением нотариального действия или по инициативе нотариуса, возможно было проводить аудио- и видеозапись. В новом законе было решено отказаться от аудиофиксации. Оценить процедуру совершения нотариального акта по аудио невозможно. Например, при удостоверении завещания нотариус должен установить личность обратившегося к нему лица, убедиться, что перед ним находится дееспособный человек, понимающий значение своих действий, оценить его способность участвовать в совершении нотариального действия. При этом нотариус оценивает, как человек себя ведет, как реагирует на вопросы, способен ли он расписаться. Аудио в данном случае малоинформативно, поэтому было решено ограничиться видеозаписью, которую вправе вести только нотариус. Сделано это опять же для того, чтобы сохранить нотариальную тайну. Едва ли найдется человек, который согласится, чтобы видео с его приема у нотариуса попало в интернет.

Министерством юстиции будет определен порядок записи и предшествующая ей процедура (к примеру, по получению согласия от всех участников на ведение записи). Таким образом, видеоматериалы, полученные при проведении видеофиксации, позволят дополнительно подтвердить волеизъявление и дееспособность участников нотариального акта в случае судебного спора.

- Обновленным законом предусмотрено, что с января 2021 года в сельисполкомах не будут нотариально удостоверять завещания, согласия, доверенности, а нотариусы будут выезжать на места. Как нововведение будет работать на практике? Как это отразится на качестве нотариальных услуг для сельчан?

- Перед нотариатом стоит задача оказывать высококвалифицированные нотариальные услуги вне зависимости от того, где живет клиент: в столице, районном центре или небольшой деревне. Для того чтобы стать нотариусом, необходимо иметь высшее юридическое образование и стаж работы по специальности не менее трех лет. Нужно также пройти профессиональную стажировку и сдать квалификационный экзамен, соответствовать иным требованиям законодательства, постоянно повышать свою квалификацию. Внесенные изменения очень важны для реализации прав и законных интересов граждан. Ведь завещания, доверенности и согласия, компетенцией на удостоверение которых будут наделены только нотариусы, влекут серьезные юридические последствия как для лиц, их совершивших, так и для тех, в отношении кого они совершены.

Большой практический опыт нотариусов позволит избежать ошибок при составлении столь серьезных документов. При наличии незначительной описки в доверенность еще можно внести исправление, а в завещание, если завещатель ушел из жизни, - уже нет. В случае выявления не совсем корректно составленных завещаний, нотариус не сможет оказать надлежащую услугу по оформлению наследственных прав. Наследников придется направить в суд, в том числе за толкованием завещания.

Очень важным является и то, что все нотариальные действия, совершенные нотариусами, вносятся в единую электронную систему учета. Специалист при открытии наследственного дела может проверить, удостоверялось ли завещание нотариусом от имени наследодателя.

Кроме того, нотариус несет в полном объеме гражданскую ответственность за вред, причиненный по его вине имуществу гражданина, в том числе своим имуществом. Каждый нотариус заключил договор страхования гражданской ответственности на случай причинения им вреда третьим лицам в результате неправильно совершенного нотариального действия.

В то же время, говоря о компетенции, надо отметить, что сельские и поселковые исполкомы наделяются правом удостоверения (не нотариального) доверенностей на получение пенсий и пособий. В связи с этим законом внесены изменения в Гражданский кодекс и закон "О пенсионном обеспечении".

Теперь, что касается подходов. Сразу оговорюсь, что нотариат уже давно и в постоянном режиме работает с сельским населением в агрогородках. Возможность совершения любых нотариальных действий для граждан в сельской местности существует и сохранится в дальнейшем. Нотариальная деятельность может осуществляться вне нотариальной конторы, нотариального бюро при выезде в агрогородки, а также другие населенные пункты. По нынешней норме нотариус выезжает при наличии не менее пяти заявок. Но на деле он сделает это и при наличии одной или двух.

Мы планируем ежеквартально согласовывать графики выездов на места с учетом потребности в нотариальном обслуживании в конкретном населенном пункте и доводить их через местную прессу, сайт Белорусской нотариальной палаты, объявления в сельисполкоме. Нотариус будет выезжать в установленные графиком даты при наличии хотя бы одной заявки. При этом мы будем продолжать вне графика выезжать по обращениям ветеранов, инвалидов и других категорий населения, нуждающихся в особо внимательном к ним отношении. Отмечу, что расходы сельчан на совершение нотариальных действий не увеличатся в сравнении с нынешними.

Одновременно мы думаем, как сделать нотариуса более мобильным в техническом оснащении, изучаем зарубежный опыт. Коллеги из Азербайджана, например, презентовали своего рода нотариальный чемоданчик. Внутри него ноутбук, мини-принтер. Все соединено с системой электронного учета нотариальных действий. Изучаем их опыт и не исключено, что сделаем у себя что-то подобное.

- Закон о нотариате дополняется новыми видами нотариальных действий. Кроме того, с нового года за удостоверением договоров отчуждения недвижимого имущества можно будет обратиться к любому нотариусу, иными словами, начнет действовать экстерриториальный принцип. Означает ли это, что нагрузка на нотариусов возрастет, а стоимость их услуг повысится?

- Новым нотариальным действием можно назвать, например, удостоверение заявлений участников общества с ограниченной ответственностью (общества с дополнительной ответственностью) о выходе из хозяйственного общества. Это создаст предпосылки для реализации механизма, заложенного в проекте закона о государственной регистрации субъектов хозяйствования. Он предусматривает обязанность нотариуса, удостоверившего заявление о выходе участника из общества, направить в электронном виде сообщение в единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это позволит поддерживать актуальность сведений регистра и тем самым избежать случаев, когда недобросовестность иных участников или руководителей хозяйственных обществ приведет к нарушению прав и законных интересов как вышедшего участника, так и самого общества или его контрагентов.

Такие нотариальные действия, как удостоверение отмены дарения, выдача распоряжений о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя, охраной наследства и управлением им, а также расходов на похороны наследодателя и др. не являются новыми для нотариальной практики. Дело в том, что в новом законе закреплено, что совершаемые нотариальные действия должны быть предусмотрены исключительно законодательными актами (Конституцией, законами, декретами и указами). В связи с этим и была проведена работа по выявлению нотариальных действий, которые не были упомянуты в законе о нотариате.

Изменения, внесенные в закон о нотариате, позволят нотариусам удостоверять сделки по экстерриториальному принципу. Такой подход уже применяется при удостоверении сделок с недвижимостью регистраторами агентств по госрегистрации и земельному кадастру. Мы решили, что это будет возможно сделать и для нотариального удостоверения сделок - информатизация нотариальной деятельности позволяет минимизировать все возможные риски.

Подобного рода изменения не повлекут увеличения стоимости услуг нотариусов. За совершение нотариальных действий взыскивается нотариальный тариф в размере, установленном правительством. Он увеличивается в случае увеличения базовой величины. Необходимо отметить, что в среднем в Беларуси более 20% нотариальных действий ежегодно совершается с применением льгот (они есть у пенсионеров, инвалидов первой, второй группы и др.).

- Как отразилась на работе нотариусов эпидемиологическая ситуация? Насколько широк перечень услуг, которые сегодня белорусы могут получать дистанционно?

- Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в мире привнесла определенные изменения и в работу белорусского нотариата. Новой формой работы стали бесплатные консультации по телефону, скайпу, с помощью мессенджеров. С апреля по май нотариусы дали около 18 тыс. консультаций удаленно. Думаю, эту практику мы будем продолжать. Хотя оцениваем такие консультации как первичные, предварительные. Нотариусу очень сложно в удаленном режиме ознакомиться со всем объемом документов. Само нотариальное действие у нас, как и ранее, совершается либо во время визита к нотариусу, либо с приглашением его на дом.

Связанные с пандемией ограничения мотивировали к увеличению количества IT-фишек в нотариальной деятельности. Мы сейчас продумываем формат для совершения тех или иных нотариальных действий удаленно. Стараемся не отставать от современных тенденций. В Беларуси развивают цифровую экономику. Уверена, не за горами то время, когда нотариусы начнут удостоверять сделки с биткоинами, заниматься оформлением наследства в виде цифровых активов, криптовалют.

На сегодняшний день определенные шаги в плане цифровизации уже сделаны. Так, Национальный банк, Министерство юстиции и Белорусская нотариальная палата разработали программное обеспечение, которое позволяет банкам как взыскателям обращаться к нотариусам за получением исполнительной надписи через информационные электронные каналы связи. Исполнительная надпись в таких случаях будет выдаваться в виде электронного документа и далее при необходимости предъявляться в органы принудительного исполнения.

В ближайшей перспективе - серьезное обновление сайта Белорусской нотариальной палаты. В первой половине 2021 года он станет порталом нотариальных услуг. Там можно будет завести личный кабинет. Планируется, что с его помощью человек сможет проверить, в каком году у какого нотариуса он удостоверял, например, доверенность или согласие на выезд ребенка за границу. Через личный кабинет можно будет направить нотариусу документы для составления проекта договора, доверенности, завещания. Такие новации позволят существенно экономить время граждан, обеспечить комфорт и еще больше повысить качество нотариального обслуживания.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-