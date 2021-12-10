Наталья Эйсмонт: Беларусь оказалась в эпицентре глобальной инфовойны

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь оказалась в эпицентре глобальной инфовойны, заявила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт на Форуме молодых журналистов "Традиционные и новые медиа: вызовы и возможности", сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Война была развязана еще задолго до всех событий, но хочется вспомнить только один тезис - о первом всплеске, о первом обострении во время пандемии. Вопиющим кощунством было то, что государство, которое вопреки всему пошло своим, но очень сложным путем, которое не вводило никакие локдауны, не ограничило права человека, право на передвижение и труд, едва ли не обвинили в геноциде собственного народа. Вот это и есть самая настоящая информационная война во всех ее проявлениях. Вместе с тем сейчас это наша новая реальность", - рассказала Наталья Эйсмонт.

Пресс-секретарь также вспомнила, что "фейковый" апогей был во время президентской кампании, и об этих событиях не скоро перестанут говорить и журналисты, и обычные жители.

Наталья Эйсмонт подчеркнула, что журналистика не должна финансироваться западными спецслужбами и работать против интересов Беларуси.

"Журналистика в пределах всей страны, в каждом ее уголке, даже в самом отдаленном, должна быть открытой, смелой, решительной, оставаясь при этом правдивой. Разумеется, журналистика не должна финансироваться западными политтехнологами и спецслужбами других стран, работать против интересов Беларуси. Десятки, если не сотни подобных случаев были установлены. Многие из тех журналистов, которые сейчас на виду (не из Минска, а из регионов), многие из них не имеют журналистского образования, а в этом тоже есть огромный потенциал для каждого, кто хочет себя попробовать в этой сфере", - добавила она.-0-