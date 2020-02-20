Нацаэропорт Минск и WizzAir по основным позициям договорились, решение о дате полетов за авиакомпанией - Минтранс

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск и венгерская лоукост-компания WizzAir по основным позициям договорились, решение о дате начала полетов в Беларусь за авиакомпанией, сообщил сегодня журналистам директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.

"По информации Национального аэропорта Минск, проведены конструктивные переговоры, по всем основным позициям они договорились, теперь остался вопрос с венгерской стороной, как WizzAir придет. На этой неделе запланированы консультации с послом Венгрии, которые пройдут в Департаменте по авиации, я надеюсь, там будет доведена позиция венгерской стороны. Мы в целом готовы консультировать, взаимодействовать с венгерской стороной, чтобы перевозчик реализовал соглашения, которые существуют между администрациями", - сказал Артем Сикорский.

Представитель Минтранса обратил внимание, что соглашение между авиационными администрациями Беларуси и Венгрии подписано, перевозчик в любой момент может начать полеты после прохождения определенных процедур аккредитации.

"На уровне двух авиационных администраций созданы максимально комфортные условия, чтобы перевозчик осуществлял полеты как в Национальный аэропорт Минск, так и в областные аэропорты. Это вопрос перевозчика - куда ему лететь и с какой частотой", - добавил Артем Сикорский. Сейчас есть договоренность о полетах Будапешт - Минск, о намерении летать в областные аэропорты венгерский перевозчик на данный момент не сообщал.

Ранее сообщалось, что WizzAir может начать летать в Минск из Будапешта весной текущего года.-0-