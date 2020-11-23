Нацагентство по туризму начало принимать заявки на конкурс "Познай Беларусь"

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал XVIII Республиканский туристический конкурс "Познай Беларусь", сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.

В этом году утверждены 10 номинаций, в которых будут соревноваться профессионалы туризма и любители путешествий. Сроки приема заявок - с 23 ноября по 9 декабря (заявки в номинации "Я познаю Беларусь" можно было подать ранее этого срока).

Жюри выберет лучших экскурсовода, туристическую компанию и средства размещения (отели высокой / средней и низкой ценовой категории, санатории).

В номинации "Агроэкоусадьба года" лучших определят в подноминациях "Этнокультура", "Экоусадьба", "Агротуристический кластер".

Среди номинаций также "Материал года", "Музеи и объекты развлечения года", "Фотография года", "Рассказы о малой Родине". Кроме того, выберут лучший проект в туротрасли.

Республиканский туристический конкурс "Познай Беларусь" проводится Министерством спорта и туризма совместно с Национальным агентством по туризму. Он призван содействовать развитию внутреннего и въездного туризма, консолидировать усилия госорганов, организаций, физлиц, занятых в индустрии туризма, для создания имиджа Беларуси как благоприятной для туризма страны, а также поощрять достижения туриндустрии.-0-