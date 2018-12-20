Нацбанк Беларуси намерен проводить политику открытых и инициативных коммуникаций

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк намерен проводить политику открытых и инициативных коммуникаций, основанных на регулярном двустороннем диалоге с общественностью. Этот подход закреплен в коммуникационной политике, разработанной при реализации твининг-проекта Европейского союза "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь" и утвержденной правлением Нацбанка 19 декабря 2018 года, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей НБ.
Основная цель коммуникаций Нацбанка с общественностью - формирование более высокого уровня доверия к Нацбанку как госоргану, реализующему открытую, последовательную и понятную политику по поддержанию ценовой стабильности, обеспечению стабильности банковской системы Беларуси и эффективного, надежного и безопасного функционирования платежной системы.
При коммуникациях с общественностью Национальным банком будет учитываться различный уровень экономических знаний отдельных социальных групп и особенности восприятия ими информации. Для этого в коммуникационной политике определены основные целевые аудитории, с которыми будет наиболее активное взаимодействие и на которые Нацбанк будет ориентироваться при подготовке и распространении информации.
Текст документа опубликован на официальном сайте Национального банка.
Как рассказал сегодня журналистам председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, на сайте Нацбанка также обнародуют график проведения в 2019 году заседаний правления по вопросам денежно-кредитной политики. Информация об итогах заседания также будет публиковаться, кроме того, по итогам заседаний будут проводиться брифинги для представителей СМИ.-0-
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