Нацбанк Беларуси выпускает в обращение памятные монеты "II Еўрапейскія гульні 2019 года. Мінск"

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси с 15 апреля выпускает в обращение памятные монеты "II Еўрапейскія гульні 2019 года. Мінск", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Приобрести можно будет золотую монету номиналом Br50, массой 7,78 г, пробой сплава 999, диаметром 25,00 мм; серебряную - номиналом Br20, массой 33,63 г, пробой сплава 925, диаметром 38,61 мм; медно-никелевую - номиналом Br1, массой 19,50 г, диаметром 37,00 мм. Тираж монет составляет 300, 1 500 и 3 000 штук соответственно.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон - кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой. Аверс: в центре - рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь. По кругу расположены надписи: вверху - РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, внизу: 50 РУБЛЁЎ (на золотой), 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), год чеканки (на золотой и серебряной проба сплава).

На реверсе золотой монеты в центре расположено стилизованное изображение солнца; справа и слева внизу - стилизованный образ архитектурного комплекса "Ворота Минска"; вверху надпись - "II ЕЎРАПЕЙСКІЯ ГУЛЬНІ", внизу в две строки - надпись "МІНСК 2019". На серебряной и медно-никелевой памятной монете в центре - стилизованное изображение солнца; вокруг - оригинальные пиктограммы спортивных соревнований; справа и слева - стилизованный образ архитектурного комплекса "Ворота Минска"; вверху надпись - "II ЕЎРАПЕЙСКІЯ ГУЛЬНІ", внизу - "МІНСК 2019".

Монеты отчеканены в ЗАО "Литовский монетный двор" качеством: золотая и серебряная - "пруф", медно-никелевая - "пруф-лайк". Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений, отметили в Нацбанке.-0-