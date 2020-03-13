Нацбанк Беларуси выпустит памятные монеты к 75-летию Победы

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси с 14 апреля выпустит в обращение несколько новых памятных монет. Соответствующее постановление правления Нацбанка от 10 марта 2020 года №69 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Серебряную монету "75 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне" номиналом Br20 выпустят тиражом 999 штук, медно-никелевую монету номиналом Br1 - тиражом 1999 штук.

Монета "550 гадоў здабыцця цудатворнай Жыровіцкай іконы Божай Маці" из серебра номиналом Br100 выйдет тиражом 599 штук, медно-никелевая номиналом Br1 - тиражом 1999 штук.

Серебряных монет "Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк "Вялікі камень" выпустят 1599 штук (номинал Br20), медно-никелевых - 2999 штук (номинал Br1).

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.-0-