Нацбанк объявил конкурс работ по экономической тематике среди студентов, магистрантов и аспирантов

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк объявляет о проведении конкурса на лучшую работу по экономической тематике, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Нацбанка.

Он проводится в двух номинациях: конкурсные работы студентов и магистрантов, конкурсные работы аспирантов. Главный приз в каждой номинации - денежная премия в размере Br1 тыс. Также денежными премиями в каждой из категорий будут отмечены конкурсные работы, занявшие второе и третье места, - Br700 и Br500 соответственно.

В конкурсе могут принять участие (как индивидуально, так и в составе коллективов) студенты, магистранты и аспиранты учреждений высшего образования и организаций, реализующих образовательные программы послевузовского образования Беларуси.

Для участия в конкурсе необходимо до 29 октября 2021 года направить на электронный адрес konkurs@nbrb.by заявку и свою конкурсную работу. Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок его проведения, а также требования, предъявляемые к участникам и их конкурсным работам) размещена на Едином портале финансовой грамотности.

Победители и призеры конкурса будут объявлены не позднее 30 декабря 2021 года.-0-