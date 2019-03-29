Нацбанк определил лучших видеоблогеров на тему финансовой грамотности

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги конкурса видеоблогеров "Деньги имеют значение", приуроченного к проведению в Беларуси с 25 по 31 марта Недели финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

На конкурс поступило 417 работ, в которых молодые люди со всех регионов Беларуси рассуждали о деньгах, инфляции и ценовой стабильности. Работы выполнены в самых разных форматах: лаконичные образовательные ролики, мини-фильмы с целостным сюжетом, школьные спектакли, клипы со стихами и песнями, анимационные видеоролики.

По решению жюри конкурса в младшей возрастной группе (от 7 до 12 лет) победительницей стала Эмилия Романенко (Минск). Второе место заняла коллективная работа Арсена Мачкаляна, Алисы Вознюк и Эниса Каплана из Витебска. Третье призовое место занял Кирилл Беркутов из Минска.

В средней возрастной группе (от 13 до 17 лет) победу одержал Александр Роуба (агрогородок Скрибовцы, Гродненская область). Второе место досталось Тимофею Балюконису из Витебска. На третьем месте – Павел Бутько (Брест).

В связи с более низким уровнем работ, поступивших на конкурс в старшей возрастной группе (от 18 лет до 31 года), жюри решило не определять в ней победителя. Два участника - Дарья Авдошко из Новополоцка и Святослав Мусиенко из Могилева - заняли вторые места. Третье место завоевала коллективная работа Дмитрия Шоломицкого (Минск) и Марии Ковалек (Пружаны, Брестская область).

Кроме того, жюри конкурса приняло решение наградить поощрительными денежными призами четыре конкурсные работы: коллективную работу Валерия Рябченко и Анастасии Рябченко (Могилев), видеоролик Александра Прясяжнюка (Пинск, Брестская область), работы Лады Мишурной (деревня Гора, Витебская область) и Софьи Волковой (Светлогорск, Гомельская область).

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится 5 апреля в Национальном банке. Победители и призеры получат денежные призы: за первое место – Br1 тыс., за второе и третье места - Br700 и Br500 соответственно. Ролики-победители можно посмотреть на едином интернет-портале финансовой грамотности населения.

Конкурс видеоблогеров "Деньги имеют значение" проходит в Беларуси уже второй год подряд. Главная его цель - привлечение внимания молодежи к теме финансовой грамотности и популяризация базовых знаний в области финансов.-0-