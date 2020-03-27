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Общество
27 марта 2020, 16:04

Нацбанк определил лучших видеоблогеров на тему финансовой грамотности

Фото из архива
Фото из архива

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк подвел итоги конкурса видеоблогеров "Деньги имеют значение", приуроченного к проведению в Беларуси с 23 по 29 марта Недели финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

На конкурс поступили 422 работы, в которых молодые люди со всех регионов Беларуси рассуждали о цифровой безопасности личных финансов. Они выполнены в самых разных форматах - лаконичные образовательные ролики, мини-фильмы с целостным сюжетом, школьные спектакли, клипы со стихами и песнями, анимационные видеоролики.

По решению жюри конкурса в младшей возрастной группе (от 7 до 12 лет) победительницей стала Диана Малькова. Второе место заняла Эмилия Романенко, третье - Елизавета Ловец. Все три девочки из Минска.

В средней возрастной группе (от 13 до 17 лет) победила коллективная работа, авторами которой являются Анна Рубан, Валерия Либерт, Иван Гришаенок, Андрей Коренчук (Хойники Гомельской области). Второе место досталось Станиславу Сабрекову из Могилева. Третье завоевала коллективная работа Полины Томукевич и Екатерины Якимчик из агрогородка Гродненской области.

В старшей возрастной группе (от 18 лет до 31 года) победителем стал Александр Присяжнюк. Второе место занял Максим Синяк, третье - Алексей Немкевич. Все трое призеров из Минска.

Кроме того, жюри конкурса приняло решение наградить поощрительными денежными призами пять конкурсных работ. В их числе видеоролик Владиславы Михно (Лепель Витебской области), коллективные работы Александра Лиса и Ярослава Лиса (деревня Каменка Гомельской области), Аниты Рудич, Владислава Парецкого, Вероники Туренко, Александры Андреевой (Брест), видеоролик Анны Горовиц (Светлогорск Гомельской области), а также работа кружка "Школьный журналист" (агрогородок Ольшаны Брестской области).

Победители и призеры получат денежные призы: за 1-е место - Br1 тыс., за 2-е и 3-е места - Br700 и Br500 соответственно. Размер поощрительного приза составил Br400. Ролики-победители можно посмотреть на едином интернет-портале финансовой грамотности населения.

Конкурс видеоблогеров "Деньги имеют значение" проходит в Беларуси уже третий год подряд. Главная его цель - привлечение внимания молодежи к теме финансовой грамотности и популяризация базовых знаний в области финансов.-0-

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