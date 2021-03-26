Нацбанк подвел итоги конкурса видеоблогеров "Деньги имеют значение"

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк подвел итоги конкурса видеоблогеров "Деньги имеют значение", приуроченного к проведению в Беларуси с 22 по 28 марта Недели финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

"В этом году на конкурс поступило 652 работы. В видеороликах молодые люди из всех регионов Беларуси рассуждали о цифровой грамотности в финансовой сфере. Работы выполнены в самых разных форматах: лаконичные образовательные ролики, мини-фильмы с целостным сюжетом, школьные спектакли, клипы со стихами и песнями, анимационные видеоролики", - рассказали в Нацбанке.

По решению жюри конкурса в младшей возрастной группе (от 7 до 12 лет) победителем стал Алик Гончаров (Витебск). Второе место заняла Владислава Денисенкова (Мстиславль, Могилевская область). Третье призовое место досталось Юстине Артюховой (Городок, Витебская область).

В средней возрастной группе (от 13 до 17 лет) победила коллективная работа, авторы которой - Иван Журавлев и Ксения Жамойда из агрогородка Василишки Гродненской области. Второе место присуждено совместной работе Дмитрия Скородумова и Ивана Пустошило из Гродно. Третье место досталось Ивану Зеленко из Полоцка Витебской области.

В старшей возрастной группе (от 18 лет до 31 года) победила коллективная работа Ксении Щербининой, Натальи Буйневич и Дианы Ивановой из Борисова Минской области. Второе место занял Илья Юзвук (Брест). На третьем месте - работа Анны Горовиц (Светлогорск, Гомельская область).

Кроме того, жюри конкурса приняло решение наградить поощрительными денежными призами пять конкурсных работ: Полины Акинчиц (Могилев), Александра Лиса и Ярослава Лиса (деревня Каменка, Гомельская область), Ярослава Умовского (Гродно), Виктора Пашковича (Глубокое, Витебская область) и Владислава Хохлова (Могилев).

Победители и призеры получат денежные призы: за 1-е место - Br1 тыс., за 2-е и 3-е места - Br700 и Br500 соответственно. Размер поощрительного приза составил Br400. Ролики-победители можно посмотреть на едином интернет-портале финансовой грамотности населения.

Конкурс видеоблогеров "Деньги имеют значение" проходит в Беларуси уже четвертый год подряд и набирает все большую популярность. В 2018 году на конкурс поступило 260 работ, в 2019-м - 417, в 2020 году - 422. Его главная цель - привлечение внимания молодежи к теме финансовой грамотности и популяризация базовых знаний в области финансов.-0-