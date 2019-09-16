Нацбанк предлагает школьникам стать первыми посетителями обновленной экспозиции Музея денег

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк предлагает школьникам стать первыми посетителями обновленной экспозиции Музея денег, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей регулятора.

19 октября 2019 года исполняется 25 лет с момента законодательного закрепления белорусского рубля в качестве единого законного платежного средства Республики Беларусь. В этот день в Национальном банке состоится торжественное открытие обновленной экспозиции Музея денег, посвященной истории денежного обращения и работы банковских учреждений на территории нашей страны.

Предполагается, что первыми посетителями Музея денег станут учащиеся одного из классов учреждений общего среднего образования страны. Для них будет проведена эксклюзивная экскурсия с участием председателя правления Национального банка Павла Каллаура. Гостей мероприятия ждут сюрпризы и подарки.

Чтобы получить шанс стать первыми посетителями обновленного Музея денег, учащимся необходимо подготовить и до 1 октября направить в Нацбанк коллективное (от своего класса) видеопоздравление с 25-летним юбилеем белорусского рубля (или ссылку на него). В электронном письме нужно указать населенный пункт, школу, класс, контактные данные классного руководителя.

Авторы лучшего видеопоздравления будут приглашены 19 октября на открытие обновленной экспозиции Музея денег. Все остальные классы, участвовавшие в конкурсе, получат возможность попасть на экскурсию в приоритетном порядке.-0-