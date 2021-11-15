Нацбанк продлил время работы касс для обмена банкнот образца 2000 года

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк с 15 ноября по 30 декабря продлевает время работы касс для обмена банкнот образца 2000 года, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

"В целях предоставления дополнительных возможностей для граждан с 15 ноября по 30 декабря операции по обмену банкнот образца 2000 года на банкноты и монеты образца 2009 года будут проводиться в режиме продленного рабочего дня с 9.00 до 19.00 (24 декабря - с 9.00 до 18.00). Остальные операции в кассах Национального банка в указанный период будут совершаться в обычном режиме: понедельник - четверг с 9.00 до 16.00, пятница - с 9.00 до 15.00 (24 декабря - с 9.00 до 14.00). 31 декабря 2021 года все операции в кассах Национального банка будут совершаться с 9.00 до 14.00", - рассказали в Нацбанке.

Кассы Национального банка расположены в Минске по ул. Толстого, 6.

31 декабря 2021 года завершается период обмена банкнот белорусских рублей образца 2000 года. С 1 января 2022 года банкноты номиналом Br100, Br500, Br1 тыс., Br5 тыс., Br10 тыс., Br20 тыс., Br50 тыс., Br100 тыс., Br200 тыс. образца 2000 года будут считаться недействительными (утратят силу законного платежного средства).

Указанные номиналы банкнот можно обменять на банкноты и монеты образца 2009 года в кассах Национального банка без ограничений и без взимания вознаграждения. Обмен проводится в соотношении Br10 тыс. в денежных знаках образца 2000 года к Br1 образца 2009 года.-0-