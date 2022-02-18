Нацбанк расширил возможности для получения кредитных отчетов

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси для организации альтернативного канала получения кредитных отчетов на бумажном носителе для субъектов кредитных историй с 28 февраля 2022 года вводится возможность направления заявления на предоставление кредитного отчета, а также получения самого отчета посредством почтовой связи, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка от 31 января 2022 года №38 в связи с упразднением с 1 марта 2022 года главных управлений Нацбанка по областям в соответствии с указом от 15 октября 2021 года №392.

Для получения кредитного отчета на бумажном носителе посредством почтовой связи юридическим и физическим лицам необходимо будет обратиться к нотариусу, который примет их заявление для передачи в Национальный банк. Заявление от физического лица также может быть направлено посредством почтовой связи, при этом подлинность подписи физического лица должна быть предварительно нотариально заверена. Формы заявлений размещены на сайте Нацбанка. Направлять их следует в Национальный банк по адресу: Минск, пр.Независимости, 20, 220008.

Кредитный отчет на бумажном носителе (извещение об отсутствии кредитной истории) будет направлен субъекту кредитной истории посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о получении, а физическому лицу дополнительно с отметкой "вручить лично" по адресу, указанному в заявлении на получение кредитного отчета.

В Нацбанке подчеркнули, что кредитный отчет (извещение об отсутствии кредитной истории) по-прежнему можно получить в электронном виде посредством веб-портала кредитного регистра https://creditregister.by или обратившись с документом, удостоверяющим личность, в управление "Кредитный регистр" Нацбанка по адресу: Минск, ул.Толстого, 6.

Кредитный отчет предоставляется субъекту кредитной истории один раз в течение календарного года без уплаты вознаграждения и неограниченное количество раз за вознаграждение. В случае когда кредитный отчет предоставляется за вознаграждение, до подачи заявления необходимо заключить с Национальным банком договор оказания информационных услуг и представить платежный документ, подтверждающий уплату вознаграждения. Таким образом, получение кредитного отчета за вознаграждение возможно либо в электронном виде посредством веб-портала кредитного регистра, либо при личном обращении в управление "Кредитный регистр" Национального банка.-0-