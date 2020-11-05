Нацбанк в 2021 году выпустит в обращение 16 наименований памятных монет

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси в 2021 году выпустит в обращение 16 наименований памятных монет. Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка от 2 ноября 2020 года № 347, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей НББ.

Традицией стало выпускать памятные монеты, посвященные птице года, которую определяет общественное объединение "Ахова птушак Бацькаўшчыны". В 2021 году такой птицей выбран козодой обыкновенный. Монета "Ляляк звычайны" станет 15-й в серии памятных монет "Птушка года".

Выпуск памятных монет на природоохранную тематику будет продолжен монетой "Заказнік "Ельня" в рамках серии "Заказнікі Беларусі".

Как отметили в Нацбанке, традиционно популярны в Беларуси и за рубежом монеты спортивной тематики. В 2021 году выпустят памятные монеты "Летнія віды спорту. Баскетбол".

Выпуск памятных монет будет посвящен юбилейным датам: 100-й годовщине основания Белорусского государственного университета, 125-летию со дня рождения белорусского писателя Кондрата Крапивы, 100-летию со дня рождения белорусского писателя Ивана Мележа, 100-летию со дня рождения белорусского писателя Ивана Шамякина.

В 2021 году исполняется 25 лет со дня трагической даты - гибели военного летчика Владимира Карвата, который 23 мая 1996 года при выполнении учебно-тренировочного полета отвел падающий самолет от населенного пункта. В память об этом подвиге будут выпущены в обращение монеты "Уладзімір Карват. Герой Беларусі".

Тематика историко-культурных ценностей, отображаемых на памятных монетах, будет продолжена памятными монетами "Разьба па дрэве" серии "Народныя промыслы і рамёствы беларусаў", "Беларускі касцюм", "Культурныя каштоўнасці. Беларусь - Літва", а также памятными монетами серии "Архітэктурная спадчына Беларусі", "Жывёльны свет на гербах гарадоў Беларусі" и "Рэлiгiйныя канфесіі Беларусi": "Каталіцызм".

Согласно китайскому календарю, 2022 год - год Тигра. Традиционно в продолжение серии "Кітайскі каляндар" в 2021 году будет выпущена памятная монета "Год Тигра".-0-