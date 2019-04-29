Нацбанк выпускает памятные монеты к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк с 29 апреля выпускает в обращение памятные монеты "75 год вызвалення Беларусi ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Серебряная монета номиналом Br20 выпускается тиражом 1 100 штук, медно-никелевая номиналом Br1- тиражом 3 000 штук. На аверсе рельефное изображение государственного герба Беларуси, в центре на фоне пейзажа стилизованное изображение аиста в гнезде на крыше дома. На реверсе в центре - стилизованная композиция из свечи, цветов, колосьев и элементов национального орнамента, вверху по кругу надпись: 75 ГОД ВЫЗВАЛЕННЯ БЕЛАРУСІ.

Монеты отчеканены в ЗАО "Литовский монетный двор".

В Нацбанке напомнили, что выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.-0-