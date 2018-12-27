Нацбанк выпускает памятные монеты "Сафійскі сабор. Полацк"

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси с 27 декабря выпускает в обращение новые памятные монеты - "Сафійскі сабор. Полацк" серии "Помнікі архітэктуры Беларусі" и "Заказнік "Котра" серии "Заказнікі Беларусі", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Серебряные монеты "Сафійскі сабор. Полацк" и "Заказнік "Котра" номиналом Br20 выпустят тиражом по 900 штук, медно-никелевые номиналом Br1 - тиражом по 2 тыс. штук.

На реверсе монеты "Сафійскі сабор. Полацк" - рельефное изображение собора. Монеты отчеканены в АО "Монетный двор Польши" (Варшава).

Реверс монеты "Заказнік "Котра" - в центре на фоне фрагмента леса находится рельефное изображение сидящей на земле птицы, вверху фрагмент традиционного белорусского орнамента, означающего символ жизни. Монеты отчеканены на РГП "Казахстанский монетный двор Национального банка Республики Казахстан".

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему при всех видах платежей без всяких ограничений.-0-