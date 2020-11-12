Нацбанк выпускает памятные монеты в честь 100-летия таможни

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Республики Беларусь с 12 ноября выпускает в обращение памятные монеты "Мытная служба Беларусі. 100 год", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Серебряная монета номиналом Br20 выйдет тиражом 999 штук, медно-никелевая Br1 - тиражом 1 999 штук.

На аверсе находится рельефное изображение Государственного герба Беларуси и эмблемы Государственного таможенного комитета, на реверсе - стилизованное изображение карты Беларуси и транспортных потоков в виде разнонаправленных стрел.

Кроме того, Нацбанк выпускает памятные монеты "Глушэц" серии "Птушка года" и монеты "Заказнік "Сіньша" серии "Заказнікі Беларусі".

Все три наименования отчеканены на Казахстанском монетном дворе.

Серебряная памятная монета "Год Быка" серии "Кітайскі каляндар" номиналом Br20 будет выпущена тиражом 999 штук. Она отчеканена на Монетном дворе Польши.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.-0-