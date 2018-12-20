Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты "Чорнагаловы шчыгел" и "Год Свінні"

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси выпускает в обращение памятные монеты "Чорнагаловы шчыгел" серии "Птушка года" и "Год Свінні" серии "Кiтайскi каляндар", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

Монеты "Чорнагаловы шчыгел" выпускаются в обращение с 20 декабря: серебряные номиналом Br10 (проба сплава 925, тираж 1,3 тыс. штук), медно-никелевые - номиналом Br1 (тираж 2,5 тыс. штук).

На аверсе вверху рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь; в центре в овале - изображение птенца на стилизованных ладонях. На реверсе в центре в овале - рельефное изображение птицы; по овалу надписи: вверху - Птушка года, внизу - Чорнагаловы шчыгел. Монеты отчеканены на РГП "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан".

Также с 20 декабря выпускаются в обращение серебряные монеты "Год Свінні" номиналом Br20 (тираж 1 тыс. штук). В частности, на монете изображена композиция, состоящая из элементов часового механизма, Cолнца и Луны; в центре часового механизма - вставка из фианита; по кругу - числа, обозначающие годы с 2013 по 2024, по количеству лет одного цикла китайского лунного календаря; золотом выделены отдельные элементы центральной композиции и 2019 (Год Свиньи). Монета отчеканена в АО "Монетный двор Польши" (Варшава).

Они являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.-0-