Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты "Летнія віды спорту. Баскетбол"

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк с 5 августа выпускает в обращение памятные монеты "Летнія віды спорту. Баскетбол", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка. На реверсе изображены баскетбольная сетка с объемным изображением баскетбольного мяча.

Еще два вида памятных монет выпускаются сегодня. Это монеты "Разьба па дрэве" серии "Народныя промыслы і рамествы беларусаў" и "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 100 гадоў".

Все эти монеты серебряные номиналом Br20 и медно-никелевые номиналом Br1. Они отчеканены на РГП "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан". Монеты являются законным платежным средством и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.-0-