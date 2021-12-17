Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты серии "Архітэктурная спадчына Беларусі"

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк с 17 декабря выпускает в обращение памятные монеты серии "Архітэктурная спадчына Беларусі", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
Среди выпускаемых монет - "Ружанскі палац", "Касцёл Святога Станіслава. Магілёў", "Касцёл Божага Цела. Нясвіж", "Царква Міхаіла Архангела. Сынкавічы", "Віцебская ратуша", "Спаса-Праабражэнская царква. Чачэрск" номиналом Br2, диаметром 23,5 мм, изготовленные из стали, покрытой медью и латунью (кольцо), и стали, покрытой медью и никелем (середина), массой 5,81 г. Тираж - 25 тыс. каждого наименования.
Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон - кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет - с повторяющейся надписью "БЕЛАРУСЬ" и элементами национального орнамента.
Монеты отчеканены на РГП "Казахстанский монетный двор Национального банка Республики Казахстан".
Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Национального банка, а также планируемых датах продаж памятных монет размещена на официальном сайте Нацбанка в разделе "Банкноты и монеты".-0-