Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты серии "Жывёльны свет на гербах гарадоў Беларусі"

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк с 24 декабря выпускает в обращение памятные монеты серии "Жывёльны свет на гербах гарадоў Беларусі", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Выпускаются памятные монеты "Зубр", "Алень", "Рысь", "Воўк", "Леў" номиналом Br2, диаметром 23,5 мм, изготовленные из стали, покрытой медью и латунью (кольцо), и стали, покрытой медью и никелем (середина), массой 5,81 г, тиражом 25 тыс. штук каждого наименования.

Монеты отчеканены на РГП "Казахстанский монетный двор Национального банка Республики Казахстан".

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Национального банка, а также планируемых датах продаж памятных монет размещена на официальном сайте Нацбанка в разделе "Банкноты и монеты".-0-