Нацбанк выпустит в обращение памятные монеты к 100-летию дипломатической службы и 5-летию ЕАЭС

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси выпустит в обращение памятные монеты к 100-летию белорусской дипломатической службы и 5-летию Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка от 2 сентября 2019 года №354, которое сегодня официально опубликовано на
С 9 сентября в обращение будут выпущены две монеты "Еўразійскі эканамічны саюз. 5 год". Серебряная номиналом в Br20 - тиражом в 499 штук, а медно-никелевая номиналом в Br1 - 999 штук.
Памятные монеты "Дыпламатычная служба Беларусі. 100 год" выпустят в обращение с 16 сентября. Тираж серебряной десятирублевой составит 750 штук, а медно-никелевых монет номиналом в Br1 будет выпущено 1,5 тыс.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-