Национальная библиотека Беларуси подписала соглашения о сотрудничестве с российскими коллегами

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси подписала соглашения о сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина на полях VI Форума регионов в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в отделе связей с общественностью Нацбиблиотеки.

Директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский принял участие в торжественном открытии и пленарном заседании форума, выступил с докладом на секции "Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси", рассказав о совместной деятельности национальных библиотек Беларуси и России в сфере формирования и использования электронных информационных ресурсов.

Соглашения о сотрудничестве предусматривают развитие деятельности, направленной на дальнейшее укрепление общего библиотечного пространства двух стран: обмен электронными и бумажными изданиями для комплектования фондов, совместное создание и разработку электронных ресурсов, развитие системы электронной доставки документов для совершенствования доступа российских и белорусских читателей к фондам национальных библиотек.

По словам Романа Мотульского, тесное сотрудничество между белорусскими и российскими библиотеками было всегда. "Новые социально-экономические и технологические условия, международная нормативно-правовая база требуют новых подходов к организации библиотечной работы, - отметил он. - Молодым ученым важно получать расширенный доступ к научной информации. У нас в библиотеке открыт виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки, в первую очередь обеспечивающий доступ к электронной библиотеке диссертаций. И это тоже наше общее наследие".

Роман Мотульский провел переговоры с генеральным директором Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Ильей Быковниковым. Во время встречи руководителями были затронуты вопросы взаимовыгодного сотрудничества и партнерства в области библиотечного дела и информационного обмена.-0-