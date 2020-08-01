1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси приглашает читателей создать гербарий, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Остался один месяц лета, и вокруг нас большое количество разнообразных растений. Предлагаем собирать цветы и травы, создавать собственный гербарий и сопоставлять с изображениями в старопечатных книгах. Так ли выглядели растения 500 лет назад? Размещайте цветы рядом с гравюрой из прошлого и сравнивайте, - рассказали в библиотеке. - Гербарий означает собрание засушенных растений. В мире созданы многочисленные коллекции таких специально собранных экспонатов, предназначенных для изучения. Гербарием также называют книгу с описанием растений и их изображениями. В фонде Национальной библиотеки Беларуси хранятся "Гербарии", которым насчитывается более 500 лет".

"Гербарий", напечатанный Петером Шеффером в Майнце в 1484 году, относится к коллекции инкунабул - изданий второй половины XV века. Первоначально Петер Шеффер был переписчиком, а в 1452 году стал работать в типографии Иоганна Гутенберга и Иоганна Фуста. Затем вместе с печатником Иоганном Фустом он открыл собственную типографию. "Гербарий" относится к ее наиболее известным книгам. Автор текста не указан в издании, но, предположительно, это франкфуртский доктор Иоганн Вонекен фон Кубе. В книге описаны и проиллюстрированы 150 растений. В экземпляре Национальной библиотеки гравюры раскрашены от руки зеленым, желтым, красным и синим. Интересно, что книга происходит из знаменитого несвижского собрания Радзивиллов, о чем свидетельствует экслибрис и красная печать. В экземпляре есть многочисленные записи на латинском и польском языках.

Интересен и "Гербарий", изданный в Венеции в 1509 году. В книге помещены 150 ксилографических гравюр с изображениями лекарственных растений: клубники, чеснока, лука и других.

Представленные гербарии можно использовать для поиска и сравнения с современными растениями. По примеру старых книг можно сделать свою, с зарисовками и описанием растений.

Музей Плантена-Моретуса в Антверпене разработал буклет, которым можно пользоваться для создания гербария. В нем помещены изображения из книг печатника Кристофа Плантена. На изображениях - хорошо нам известные растения: маргаритка, клен, овес, мак, клевер, ползучий лютик, крапива, одуванчик и другие. Буклет можно скачать, распечатать и подготовить альбом с подписанными на листах названиями, местом и датой сбора.

"Фотографии созданных гербариев предлагаем присылать на электронную почту tacianasapieha@gmail.com до 1 сентября. Лучшие творческие работы будут размещены на портале библиотеки", - добавили в НББ.-0-