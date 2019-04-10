Национальная библиотека приглашает окунуться в мир игр и развлечений

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси приглашает 19 апреля окунуться в мир игр и развлечений во время ежегодной акции "Библионочь". Об этом БЕЛТА сообщили в отделе связей с общественностью библиотеки.

"Масштабный проект в главном книгохранилище страны носит название "БиблиоLIVE". В это время жизнь в "алмазе знаний" будет кипеть как никогда. В частности, тех, кто собирается прийти шумной компанией, в библиотеке ждут настольные игры: "Игровой портал", "Интеллектуальная игра мозгобойня", "Мафия", различные квесты, коммуникативная игра "Гений финансов". Для поклонников шахмат и шашек будет работать площадка "Ход конем", фишкой которой станут огромные шахматные фигуры. Это отличный момент для селфи", - сказали в НББ.

В атриуме второго этажа живой звук на площадке MusicLIVE обеспечат музыкальные коллективы. Посетителей ожидают композиции в самых разных жанрах, интерактив и даже показ мод. Площадка "У лабірынце традыцый" украсит праздник этническими мотивами. Предусмотрены мастер-классы по народному творчеству, песни и танцы, сказки, игры и другие развлечения.

"Библионочь" подарит также возможность найти настоящего друга. Совместно с общественным объединением по защите животных "Эгида" в библиотеке будет организована благотворительная площадка "Обернитесь". Желающие могут принести корм, лекарства, наполнители, переноски, лотки и все, что необходимо для содержания животных в приютах и на передержках, внести пожертвования, посмотреть каталоги животных, а с некоторыми из них даже познакомиться лично.

Отдохнуть душой под трогательную музыку из винтажного проигрывателя, вспомнить или открыть для себя особенное звучание настоящих пластинок можно будет на площадке фестиваля "Виниловый релакс". Для детей будет работать площадка "Взрослых.net". Книги, игры, аквагрим, музыка, мастер-классы, спектакль, выступления дрессированных собачек, научное шоу, зона чтения и многое другое не оставят ребенка равнодушным.

Кроме праздничного настроения "Библионочь" сможет дать также ответы на волнующие вопросы. Любой желающий сможет принять участие в лекциях-тренингах "Психология конфликта" и "Психология созависимых отношений". Все желающие могут побывать на творческих встречах с интересными людьми из сферы культуры и искусства, посетить временные и постоянные экспозиции.

"БиблиоLIVE" стартует 19 апреля в 19.00.-0-