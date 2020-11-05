Национальная пожарная служба Ганы заинтересована в сотрудничестве с белорусскими коллегами

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Национальной пожарной службы Республики Гана заинтересованы в сотрудничестве по подготовке своих специалистов на базе филиала "Институт переподготовки и повышения квалификации" Университета гражданской защиты МЧС. Такое мнение высказал руководитель делегации - член правления Холдинговой компании оборонной промышленности при Министерстве обороны Ганы Самуэль Аномах-Квао, посещая учреждение образования. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель университета Андрей Садовский.

"Сегодня гости филиала познакомились с белорусским опытом подготовки специалистов для иностранных государств, посетили учебные аудитории и лаборатории филиала, а также побывали на полигоне оперативно-тактической подготовки спасателей, где ознакомились с учебными площадками и возможностями полигона", - рассказал Андрей Садовский.

Накануне в университете встретились Самуэль Аномах-Квао и заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Андрей Юржиц. В центе внимания - вопросы подготовки специалистов из Ганы на базе университета МЧС, а также поставки аварийно-спасательной техники, средств индивидуальной защиты и боевой одежды пожарного спасателя белорусского производства. Кроме того, белорусские специалисты африканским гостям представили передовые разработки, подходы и возможности Университета гражданской защиты, а также белорусский опыт кадровой подготовки специалистов системы МЧС Беларуси.-0-