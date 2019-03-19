Национальная стратегия по сохранению генетических ресурсов растений разработана в Беларуси

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработана Национальная стратегия по сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов растений в Беларуси на 2020-2035 годы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Национальной академии наук по итогам прошедшей в Минске международной конференции "Совместные усилия по сохранению и использованию генетических ресурсов растений в Беларуси".

Национальная стратегия является основой перспективного плана действий и создана в результате успешной реализации проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) "Укрепление государственной программы по генетическим ресурсам растений в Беларуси". Этот проект нацелен на сохранение и использование генетических ресурсов растений для устойчивого развития сельского хозяйства.

Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, выступая на открытии конференции, подчеркнул важность сохранения и использования генетических ресурсов при создании новых сортов сельскохозяйственных растений. "Решение данной проблемы напрямую связано с обеспечением продовольственной и экономической безопасности страны. Сегодня национальная коллекция генетических ресурсов растений Беларуси насчитывает более 70 тыс. образцов. На ее основе выведено свыше 380 новых сортов сельскохозяйственных культур различного назначения".

На конференции было отмечено, что белорусские ученые будут активно развивать сотрудничество с ФАО в области генетических ресурсов растений. Начата работа по присоединению Беларуси к Международному договору по генетическим ресурсам растений. Подготовлена к изданию коллективная монография "Генетические ресурсы растений Беларуси: мобилизация, сохранение, изучение и использование". Будет также продолжена работа по обмену генофондом растений в рамках Европейской кооперативной программы по генетическим ресурсам растений в системе AEGIS.

Беларусь входит в Интегрированную систему генбанков Европы. Страна присоединилась к Картахенскому протоколу по биобезопасности, к Нагойскому протоколу регулирования доступа к генетическим ресурсам. Страновый доклад "Состояние биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в Республике Беларусь" представлен в Комиссию ФАО по генетическим ресурсам и вошел в доклад о состоянии мирового разнообразия.

Организаторами международной конференции являются региональный офис ФАО по Европе и Центральной Азии, Министерство сельского хозяйства и продовольствии Беларуси, НАН Беларуси, Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию.-0-