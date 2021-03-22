Национальное водительское удостоверение соответствует всем международным требованиям - Занимон

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное водительское удостоверение соответствует всем международным требованиям, заявил журналистам заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон. Сегодня он принял участие в расширенном заседании Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей, во время которого обсуждался проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О дорожном движении", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Основные изменения в законодательстве связаны с расширением возможности реализации тех положений, которые записаны в Конвенции о дорожном движении 1968 года. Одно из таких положений предусматривает возможность выдачи международного водительского удостоверения. И хотя стоит признать, что наше национальное водительское удостоверение соответствует всем требованиям конвенции, тем не менее некоторые страны, которые к ней не присоединились либо полагают невозможным применять ее положения для себя, в ряде случаев требуют международное водительское удостоверение. Поэтому в Беларуси делаются шаги для осуществления выдачи таких международных водительских удостоверений, чтобы граждане Беларуси, приехав в любую страну, могли беспрепятственно пользоваться своим правом на управление транспортным средством", - рассказал Александр Занимон.

По его словам, водительские удостоверения международного образца в Беларуси выдают на протяжении практически года. Соответствующие изменения были внесены в указ Президента №200.

Кроме того, ряд положений законопроекта направлен на совершенствование организации дорожного движения, создание безопасной дорожной инфраструктуры. "Под инфраструктурой понимается само обустройство улично-дорожной сети, применение определенных технических средств организации дорожного движения, внедрение современных интеллектуальных транспортных систем. Одна из составляющих в том числе безопасности дорожного движения - умное проектирование дорог и транспортного сообщения для того, чтобы не создавались заторовые ситуации, предпосылки для нарушения ПДД", - добавил замначальника главного управления.-0-