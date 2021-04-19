Национальную экспозицию Беларуси впервые представят на туристической выставке в Дубае

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые национальная экспозиция Беларуси будет представлена на крупнейшей на Ближнем Востоке туристической выставке Arabian Travel Market, которая пройдет в Дубае с 16 по 19 мая, сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В 2019 году эту выставку посетили 40 тыс. представителей туристической индустрии из 151 страны, среди которых члены правительственных делегаций, туроператоры и турагенты, соотрудники авиалиний, тревел-блогеры, а также организации, специализирующиеся в сфере MICE-туризма. Мероприятие проводится под патронажем премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума.

Новшеством Arabian Travel Market этого года станет гибридный формат. Впервые выставка сопровождается онлайн-платформой, которая будет доступна с 24 по 26 мая. Она позволит познакомиться и провести переговоры с участниками из любой точки мира.

В рамках национальной экспозиции Беларуси будет представлена информация о туристическом потенциале страны, богатстве и разнообразии природных ресурсов и историко-культурном наследии. Экспозиция станет эффективной площадкой для презентации возможностей санаторно-курортного лечения в Беларуси, делового, медицинского, спортивного и других видов туризма.

Организатором национальной экспозиции выступает Белорусская торгово-промышленная палата, соорганизаторы - Минспорт (Национальное агентство по туризму), облисполкомы и Минский горисполком. Выставочный оператор - выставочное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП.-0-